Влада Херсонщини обіцяє розмінувати правобережжя до кінця 2025 року

Розмінування на території Миколаївської області, архівне фото «МикВісті»

Станом на вересень 2024 року правобережжя Херсонської області розміновано на 53%.

Про це розповів очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в ефірі телемарафону «Єдині новини».

До кінця 2025 року він пообіцяв розмінувати все правобережжя області, але зазначивши що це залежатиме від безпекової ситуації.

— Правобережжя Херсонщини на зараз вже розміновано на 53%. Дуже великі темпи. З такими темпами і безпековою ситуацією до кінця 2025 року ми закінчимо із розмінуванням, — сказав Олександр Прокудін.

Наразі в області працює приблизно 1 тисячі саперів, які вже знищили понад 203 тисячі вибухонебезпечних предметів, додав він. Загалом сапери вже обстежили понад 365 тисяч гектарів у регіоні, 65% яких — поля.

— Наразі опрацьовуємо питання створення на базі нашої тероборони батальйону для розмінування. І є другий варіант — формування мінізагонів для виконання цих робіт, — сказав він.

Як триває розмінування Миколаївщини?

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині, повідомили в Міністерстві економіки. Там також зазначили, що область є пріоритетною у питанні розмінування через її плодовиті землі.

Від початку великої війни на Миколаївщині потенційно заміновано 754 тисячі гектарів, що складає 30% усієї області, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Станом на квітень 2024 року сапери обстежили та розмінували вже майже третину цієї території – 211 тисяч гектарів території області, повідомив перший заступник очільника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «МикВісті» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

Читайте також статтю «МикВісті» «Темпи уповільнились: Як за рік змінилася ситуація з розмінування Миколаївщини?».

Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.

Читайте також матеріал «МикВісті» «Або ми працюємо, хоч ризиковано, або закінчуємо цю історію»: чому фермери Миколаївщини продовжують працювати, незважаючи на мінну небезпеку».