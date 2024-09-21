Мінздоровʼя передало медикам на Херсонщині позашляховики для виїздів у віддалені райони

Мінздоровʼя передало медикам Херсонщини позашляховик Renault Duster. Фото: Херсонська ОВА

Для закладів охорони здоров’я Херсонщини, які надають первинну медичну допомогу, передали три нові позашляховики Renault Duster.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

Завдяки новим автомобілям медики зможуть безперешкодно доїжджати до пацієнтів у найвіддаленіші села, де є проблеми з дорогами.

— Нові автомобілі використовуватимуть сімейні лікарі, медсестри та вузькопрофільні спеціалісти, щоб швидко надавати допомогу там, де це необхідно найбільше. Особливо важливою є їхня мобільність для паліативної допомоги, обслуговування маломобільних пацієнтів, мобільних пунктів вакцинації та виїздів у віддалені громади, — зазначила директорка Департаменту здоров’я ХОВА Тетяна Карчевич.

Мінздоровʼя передало медикам Херсонщини позашляховик Renault Duster. Фото: Херсонська ОВА Мінздоровʼя передало медикам Херсонщини позашляховик Renault Duster. Фото: Херсонська ОВА

Закупівля автомобілів стала можливою завдяки проекту «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя» (Heal Ukraine), який Міністерство охорони здоров’я України реалізує у співпраці з World Bank Ukraine.

Як відомо, Вознесенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги також отримав новий позашляховик Renault Duster від Мінздоровʼя.