  • субота

    21 вересня, 2024

  • 25.6°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 21 вересня , 2024 вересня

  • Миколаїв • 25.6° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ:МК №711-207/Р

Мінздоровʼя передало медикам на Херсонщині позашляховики для виїздів у віддалені райони

Мінздоровʼя передало медикам Херсонщини позашляховик Renault Duster. Фото: Херсонська ОВАМінздоровʼя передало медикам Херсонщини позашляховик Renault Duster. Фото: Херсонська ОВА

Для закладів охорони здоров’я Херсонщини, які надають первинну медичну допомогу, передали три нові позашляховики Renault Duster. 

Про це повідомили в Херсонській ОВА. 

Завдяки новим автомобілям медики зможуть безперешкодно доїжджати до пацієнтів у найвіддаленіші села, де є проблеми з дорогами.

— Нові автомобілі використовуватимуть сімейні лікарі, медсестри та вузькопрофільні спеціалісти, щоб швидко надавати допомогу там, де це необхідно найбільше. Особливо важливою є їхня мобільність для паліативної допомоги, обслуговування маломобільних пацієнтів, мобільних пунктів вакцинації та виїздів у віддалені громади, — зазначила директорка Департаменту здоров’я ХОВА Тетяна Карчевич.

Мінздоровʼя передало медикам Херсонщини позашляховик Renault Duster. Фото: Херсонська ОВАМінздоровʼя передало медикам Херсонщини позашляховик Renault Duster. Фото: Херсонська ОВА
Мінздоровʼя передало медикам Херсонщини позашляховик Renault Duster. Фото: Херсонська ОВАМінздоровʼя передало медикам Херсонщини позашляховик Renault Duster. Фото: Херсонська ОВА

Закупівля автомобілів стала можливою завдяки проекту «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя» (Heal Ukraine), який Міністерство охорони здоров’я України реалізує у співпраці з World Bank Ukraine.

Як відомо, Вознесенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги також  отримав новий позашляховик Renault Duster від Мінздоровʼя.

Читайте також:

новини

Російські безпілотники три ночі підряд літали поблизу Південноукраїнської АЕС, — звіт МАГАТЕ

Аліса Мелік-Адамян
новини

Комісія міськради з законності звернулась до податкової через «липові» чеки у міському басейні «Зоря»

Олена Козубовська
новини

«Миколаївелектротранс» побудує зарядну станцію для тролейбусів у Корабельному районі: роботи оцінили у ₴7,2 млн

Юлія Бойченко
новини

ПРООН до кінця року демонтує ще один зруйнований будинок у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві почався демонтаж зруйнованих ракетою підʼїздів будинку на Пограничній

Аліса Мелік-Адамян

Сортувальна станція будівельного сміття в Миколаєві запрацює до кінця року, — ПРООН

Аліса Мелік-Адамян

Російські безпілотники три ночі підряд літали поблизу Південноукраїнської АЕС, — звіт МАГАТЕ

Низка вулиць Миколаївщини сьогодні залишиться без світла через поточний ремонт: адреси

Зруйнований будинок у Вознесенську: чому демонтаж затягується?

Обстріл Миколаївщині: зруйновано сільгосппідприємство, ППО збила три дрони