Активісти вдруге намагалися зняти барельєф Леніна та радянську зірку на площі в Одесі

Активісти вдруге намагалися зняти барельєф ордена Леніна та медаль «Золота зірка» в Одесі. Фото: Демʼян Ганул

Вранці, 22 вересня, в Одесі троє людей вдруге намагалися зняти барельєф ордена Леніна та медаль «Золота зірка» на площі 10 квітня, але поліція зупинила їх.

Про це повідомили громадський діяч Дем’ян Ганул та голова ГО «Зелений лист» Владислав Балінський.

Демʼян Ганул зазначив, що він прийшов завершити те, що було почато два тижні тому, коли в ніч на 7 вересня він разом з Владиславом Балінським та Єгором Доровських пошкодили один із барельєфів. Тоді на них склали адмінпротоколи за дрібне хуліганство.

«Поліція приїхала швидше, ніж впав шматок металу. Публічно вимагаю від місцевої влади завершити демонтаж радянської символіки на площі 10 квітня в Одесі», — написав Дем’ян Ганул.

Він також зазначив, що цього разу поліція знову склала на учасників демонтажу адмінпротоколи за дрібне хуліганство, що підтвердив і Владислав Балінський.

«Йдемо на рекорд. Це вже другий протокол за два тижні, а леніни в Одесі все не закінчуються. Ми чекали, що, може, міська влада демонтує другий орден Леніна з цих «крил» власноруч. Але, враховуючи електоральні очікування Геннадія Труханова, це марно», — прокоментував Владислав Балінський.

Чоловіки також опублікували фото, на якому видно, що барельєф ордена Леніна залишився на місці, хоч і була демонтована плитка навколо нього. Медаль «Золота зірка» частково пошкоджена, від неї відбили шматок.

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