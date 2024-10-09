Миколаїв отримав техніку для роботи на майданчику зберігання відходів руйнації

Фото: Місце зберігання відходів руйнації на міському полігоні Миколаєва, «МикВісті»

Миколаїв отримав міжнародну допомогу для комунальних підприємств. Нова техніка буде використовуватись на майданчику зберігання сміття від зруйнованих будівель.

Про це стало відомо на засіданні виконкому Миколаївської міської ради у середу, 9 жовтня, повідомляють «МикВісті».

Заступник директора департаменту ЖКГ Ігор Набатов розповів, що технічну допомогу місто вже отримало і її розподіляють на баланс комунального підприємства «Експлуатаційне лінійне управління автодоріг». Мова йде про:

Два пристрої контролю пилу (балансова вартість складає 272 тисячі 128 гривень)



Напівпричіп низькорамні платформи (балансова вартість 115 тисяч гривень)



Вантажівку шасі (балансова вартість 158 тисяч гривень)

Це обладнання буде використовуватись на місці зберігання відходів від руйнувань. Також місто ще отримає дві дробильні системи та ще одну вантажівку.

«Обладнання пов’язане з дробильною системою на нашому новому місці поводження з відходами від руйнувань, яке зараз знаходиться на затвердженні Миколаївської ОВА», — зазначив Ігор Набатов.

Скриншот проєкту рішення

Відходи руйнації на Миколаївщині

На кінець 2023 року Миколаївщина — серед шести областей, що найбільше засмічені відходами руйнації: вони займають територію в понад півмільйона метрів квадратних регіону. Зараз частина цих відходів зберігається на сміттєвих полігонах, ще частина — досі на місцях руйнації. Це завдає шкоди довкіллю області: відходи руйнації забруднюють воду, грунти, повітря. А тому постає питання їх професійної утилізації та повторної переробки для відбудови області, розповідається у статті «МикВісті» «Підняти з руїн: Як на Миколаївщині збираються позбуватися відходів руйнації?».

Станом на кінець листопада 2023 року будівельним сміттям, утвореним внаслідок обстрілів, було засмічено 57 гектарів території Миколаївської області. Водночас в Департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва повідомляли, що до кінця 2023 року місто має отримати спеціальну установку для подрібнення відходів руйнації.

Протягом 2023 року у Миколаївській області визначили п’ять місць тимчасового зберігання відходів від руйнувань.

Станом на 1 липня 2024 року через російські обстріли на Миколаївщині утворилося майже 6 тисяч тонн будівельних відходів. Щоб забезпечити їх безпечне зберігання, у шести громадах області організовано спеціалізовані місця.

Також повідомлялося, що у 2024 році Миколаїв очікує отримати техніку для переробки будівельного сміття, що утворилося внаслідок російських обстрілів будівель.

Японська агенція з міжнародного співробітництва JICA, що готова збудувати у Миколаєві завод з переробки твердих побутових відходів, передала місту техніку для переробки будівельного сміття на суму близько 5 мільйонів євро.

Також збудувати завод з переробки будівельних відходів, які утворилися внаслідок ворожих обстрілів планували і у Шевченківській громаді. Передбачалося, що завод працюватиме для переробки будівельних відходів двох областей: Миколаївської та Херсонської.

У Шевченківській громаді хочуть також зайнятися утилізацією небезпечних відходів руйнації, що містять азбест.

Читайте також статтю «МикВісті» «Ековідбудова півдня: куди зникають відходи руйнації та чим корисний приклад Харкова».

Станом на 21 вересня у Миколаєві триває облаштування сортувальної станції, де перероблятимуть будівельне сміття.

Полігон ТПВ під Миколаєвом

Ще у 2020 році у коментарі «НикВести» міський голова Миколаєва повідомив, що діючого полігону ТПВ міста вистачить ще на 10 років роботи, тобто до 2030 року.

Він знаходиться на території Веснянської сільської ради у Миколаївському районі. Полігон ввели в експлуатацію у 1972 році з розрахунком роботи – 50 років, тобто до 2022 року. Воно розраховане на захоронення 50 мільйонів кубічних метрів відходів.

У звіті про стратегічну екологічну оцінку проекту генерального плану Миколаєва, який було опубліковано у 2018 році, зазначалося, що потужності міського полігону вичерпані на 98%. Тому, додали там, вкрай необхідне будівництво нових сучасних потужностей сортування та перероблення сміття, запровадження роздільного збору сміття та збільшення об’ємів використання вторинної сировини.

Водночас у Первомайську планують протягом двох років побудувати новий міський полігон ТПВ, а в Южноукраїнську виділять 6,5400 гектарів землі під розміщення нового полігону твердих побутових відходів.

Читайте також статтю «НикВести» «Сміттєва реформа на шляху до ЄС: як Миколаївщина вчиться справлятися з відходами за новими стандартами». У ній ми повідомляли, що більшість нинішніх полігонів в Україні не відповідають вимогам законодавства. До 2030 року їх мають реорганізувати, а деякі ліквідувати.

Також повідомлялося, що у Миколаєві побудують станцію для сортування побутових відходів біля діючого міського звалища.