Миколаїв отримав техніку для роботи на майданчику зберігання відходів руйнації
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- Альона Коханчук
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12:39, 09 жовтня, 2024
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Миколаїв отримав міжнародну допомогу для комунальних підприємств. Нова техніка буде використовуватись на майданчику зберігання сміття від зруйнованих будівель.
Про це стало відомо на засіданні виконкому Миколаївської міської ради у середу, 9 жовтня, повідомляють «МикВісті».
Заступник директора департаменту ЖКГ Ігор Набатов розповів, що технічну допомогу місто вже отримало і її розподіляють на баланс комунального підприємства «Експлуатаційне лінійне управління автодоріг». Мова йде про:
- Два пристрої контролю пилу (балансова вартість складає 272 тисячі 128 гривень)
- Напівпричіп низькорамні платформи (балансова вартість 115 тисяч гривень)
- Вантажівку шасі (балансова вартість 158 тисяч гривень)
Це обладнання буде використовуватись на місці зберігання відходів від руйнувань. Також місто ще отримає дві дробильні системи та ще одну вантажівку.
«Обладнання пов’язане з дробильною системою на нашому новому місці поводження з відходами від руйнувань, яке зараз знаходиться на затвердженні Миколаївської ОВА», — зазначив Ігор Набатов.
Відходи руйнації на Миколаївщині
На кінець 2023 року Миколаївщина — серед шести областей, що найбільше засмічені відходами руйнації: вони займають територію в понад півмільйона метрів квадратних регіону. Зараз частина цих відходів зберігається на сміттєвих полігонах, ще частина — досі на місцях руйнації. Це завдає шкоди довкіллю області: відходи руйнації забруднюють воду, грунти, повітря. А тому постає питання їх професійної утилізації та повторної переробки для відбудови області, розповідається у статті «МикВісті» «Підняти з руїн: Як на Миколаївщині збираються позбуватися відходів руйнації?».
Станом на кінець листопада 2023 року будівельним сміттям, утвореним внаслідок обстрілів, було засмічено 57 гектарів території Миколаївської області. Водночас в Департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва повідомляли, що до кінця 2023 року місто має отримати спеціальну установку для подрібнення відходів руйнації.
Протягом 2023 року у Миколаївській області визначили п’ять місць тимчасового зберігання відходів від руйнувань.
Станом на 1 липня 2024 року через російські обстріли на Миколаївщині утворилося майже 6 тисяч тонн будівельних відходів. Щоб забезпечити їх безпечне зберігання, у шести громадах області організовано спеціалізовані місця.
Також повідомлялося, що у 2024 році Миколаїв очікує отримати техніку для переробки будівельного сміття, що утворилося внаслідок російських обстрілів будівель.
Японська агенція з міжнародного співробітництва JICA, що готова збудувати у Миколаєві завод з переробки твердих побутових відходів, передала місту техніку для переробки будівельного сміття на суму близько 5 мільйонів євро.
Також збудувати завод з переробки будівельних відходів, які утворилися внаслідок ворожих обстрілів планували і у Шевченківській громаді. Передбачалося, що завод працюватиме для переробки будівельних відходів двох областей: Миколаївської та Херсонської.
У Шевченківській громаді хочуть також зайнятися утилізацією небезпечних відходів руйнації, що містять азбест.
Читайте також статтю «МикВісті» «Ековідбудова півдня: куди зникають відходи руйнації та чим корисний приклад Харкова».
Станом на 21 вересня у Миколаєві триває облаштування сортувальної станції, де перероблятимуть будівельне сміття.
Полігон ТПВ під Миколаєвом
Ще у 2020 році у коментарі «НикВести» міський голова Миколаєва повідомив, що діючого полігону ТПВ міста вистачить ще на 10 років роботи, тобто до 2030 року.
Він знаходиться на території Веснянської сільської ради у Миколаївському районі. Полігон ввели в експлуатацію у 1972 році з розрахунком роботи – 50 років, тобто до 2022 року. Воно розраховане на захоронення 50 мільйонів кубічних метрів відходів.
У звіті про стратегічну екологічну оцінку проекту генерального плану Миколаєва, який було опубліковано у 2018 році, зазначалося, що потужності міського полігону вичерпані на 98%. Тому, додали там, вкрай необхідне будівництво нових сучасних потужностей сортування та перероблення сміття, запровадження роздільного збору сміття та збільшення об’ємів використання вторинної сировини.
Водночас у Первомайську планують протягом двох років побудувати новий міський полігон ТПВ, а в Южноукраїнську виділять 6,5400 гектарів землі під розміщення нового полігону твердих побутових відходів.
Читайте також статтю «НикВести» «Сміттєва реформа на шляху до ЄС: як Миколаївщина вчиться справлятися з відходами за новими стандартами». У ній ми повідомляли, що більшість нинішніх полігонів в Україні не відповідають вимогам законодавства. До 2030 року їх мають реорганізувати, а деякі ліквідувати.
Також повідомлялося, що у Миколаєві побудують станцію для сортування побутових відходів біля діючого міського звалища.
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