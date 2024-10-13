На міському пляжі Південноукраїнська хочуть встановити спортивні тренажери: на це витратять ₴364 тисячі

Відпочивальники на міському пляжі на березі Південного Бугу, фото: «МикВісті»

В Південноукраїнську Миколаївської області на міському пляжі планують встановити спортивні тренажери. На їх закупівлю витратять 364,1 тисячі гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Всього йдеться про закупівлю 24 тренажерів на різні групи м'язів, серед яких: орбітрек, тренажер для тренування сідничних мʼязів, гіперекстензія, лавка для спини та пресу, турнік, бруси, жим від грудей, велотренажер та інші. Їх підрядним, згідно договору, має поставити до 10 листопада 2024 року.

Договір на поставку тренажерів Управління житлово-комунального господарства Південноукраїнської міської ради уклало з ФОП Чередніченко Тетяна Володимирівна, зареєстрованим лише 2 місяці тому – у серпні 2024 року. Місце реєстрації – Південноукраїнськ, а основний вид діяльності – роздрібна торгівля, свідчать дані аналітичної системи YouControl.

Нагадаємо, нещодавно український парламент ухвалив постанову про перейменування міста Южноукраїнськ в Миколаївській області. Відтепер місто називається Південноукраїнськ.

В Південноукраїнську наразі ремонтують тротуар та облаштовують першу у місті велодоріжку. Ці роботи коштуватимуть 3,5 мільйона гривень.

Водночас більше 70 будинків у місті не готові до подачі тепла – не надали відповідні акти готовності.

Читайте також статтю «МикВісті» «Або дві стіни, або виходь на вулицю». Чому влада Южноукраїнська за понад два роки війни не збудувала для громади жодного укриття?».