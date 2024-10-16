«Більше немає нічого, все вигоріло», — власники зруйнованих ворожими ракетами торгових павільйонів у Миколаєві

Наслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві 15 жовтня ворожі ракети знищили торгові павільйони на місцевому ринку. Власники втратили майно та на знають, що далі робити.

Про це йдеться у відео «МикВісті» з місця ворожого удару.

«Вночі був обстріл. Все, що в нас було — більше немає нічого, все вигоріло. Все зруйнувалося. Ми не знаємо, що з цим робити. Тут напевно нічого не буде, якийсь час. А потім може відбудуємо, але не в найближчий час», — розповідає Ірина, власниця зруйнованого магазину.

Наслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»

Нагадаємо, росіяни вдарили по місту близько 02:30 попередньо ракетами типу С-300. Прильоти були зафіксовані у кількох районах, де пошкоджено інфраструктурний обʼєкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі.

«Ось все, що лишилось. Я молю Бога, що хоч речі залишились. Магазину немає», — показала зруйнований магазин ще одна власниця Ірина.

Обстріл Миколаєва 15 жовтня

Нагадаємо, росіяни вдарили по місту близько 02:30 попередньо ракетами типу С-300. Прильоти були зафіксовані у кількох районах, де пошкоджено інфраструктурний обʼєкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі. Загалом у місті пролунало 7 вибухів.

Спочатку начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що внаслідок ракетного обстрілу по Миколаєву у ніч на 15 жовтня загинула місцева жителька. Ще 16 людей поранені.

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 23 осіб.

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім також розповів, що Миколаївщині знадобиться кілька тижнів для відновлення тепломереж після подвійного удару росіян по об'єкту критичної інфраструктури в Миколаєві 10 жовтня.