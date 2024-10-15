Миколаївщині знадобиться до двох тижнів для відновлення тепломереж після ударів росіян, — Кім

Миколаївська ТЕЦ. Архівне фото «МикВісті»

Миколаївщині знадобиться кілька тижнів для відновлення тепломереж після подвійного удару росіян по об'єкту критичної інфраструктури в Миколаєві 10 жовтня.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Він зазначив, що до обстрілу інфраструктура була готова на 100%, але росіяни завдали удару по одному з об'єктів, що призвело до пошкоджень мереж. За його словами, для їхнього відновлення знадобиться тиждень-два, але це стосується лише невеликої кількості споживачів.

— На зараз, якщо не буде форс-мажорних обставин з боку росіян, ми все по графіку запустимо, — сказав Віталій Кім.

Він також додав, що попри труднощі з відновленням генерації та розподільчих потужностей, існуючі ресурси дозволяють пройти опалювальний сезон.

— Наразі ті потужності що у нас є дозволяють пройти опалювальний сезон, але при цьому зберігаються значні ризики через обстріли росіян, — сказав начальник ОВА.

Нагадаємо, що у четвер, 10 жовтня, російська армія двічі вдарила по Миколаєву балістикою. Перший удар пролунав об 11:45, через 7 хвилин після початку повітряної тривоги. В результаті ракетного обстрілу було поранено двох людей.

Обстріл Миколаєва 15 жовтня

Нагадаємо, росіяни вдарили по місту близько 02:30 попередньо ракетами типу С-300. Прильоти були зафіксовані у кількох районах, де пошкоджено інфраструктурний обʼєкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі. Загалом у місті пролунало 7 вибухів.

Спочатку начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що внаслідок ракетного обстрілу по Миколаєву у ніч на 15 жовтня загинула місцева жителька. Ще 16 людей поранені.

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 23 осіб.