Миколаїв отримав ще техніку для переробки будсміття від руйнацій на ₴10,6 млн

Місце зберігання відходів руйнації на міському полігоні Миколаєва. Фото: «НикВести»

Миколаїв отримав від міжнародних партнерів техніку на 10,6 мільйона гривень.

Як вказано у проєкті рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради, техніку передадуть на баланс КП «Експлуатаційне лінійне управління автодоріг».

Мова йде про міжнародну технічну допомогу від Програми Розвитку ООН (UNDP) для потреб Миколаївської громади.

Місто отримало фронтальний навантажувач — LW300KN за 31 тисячу 258 доларів (близько 1,3 млн грн). Крім того, отримав установку для подрібнення та сортування сміття, а також запчастини до неї за 209 тисяч 165 євро (близько 9,3 млн грн).

Скриншот проєкту рішення

Нагадаємо, що Миколаїв отримав міжнародну допомогу для комунальних підприємств. Нова техніка буде використовуватись на майданчику зберігання сміття від зруйнованих будівель.

Мова йде про:

Два пристрої контролю пилу (балансова вартість складає 272 тисячі 128 гривень)

Напівпричіп низькорамна платформа (балансова вартість 115 тисяч гривень)

Вантажівку шасі (балансова вартість 158 тисяч гривень)

Відходи руйнації на Миколаївщині

На кінець 2023 року Миколаївщина — серед шести областей, що найбільше засмічені відходами руйнації: вони займають територію в понад півмільйона метрів квадратних регіону. Зараз частина цих відходів зберігається на сміттєвих полігонах, ще частина — досі на місцях руйнації. Це завдає шкоди довкіллю області: відходи руйнації забруднюють воду, грунти, повітря. А тому постає питання їх професійної утилізації та повторної переробки для відбудови області, розповідається у статті «МикВісті» «Підняти з руїн: Як на Миколаївщині збираються позбуватися відходів руйнації?».

Станом на кінець листопада 2023 року будівельним сміттям, утвореним внаслідок обстрілів, було засмічено 57 гектарів території Миколаївської області. Водночас в Департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва повідомляли, що до кінця 2023 року місто має отримати спеціальну установку для подрібнення відходів руйнації.

Протягом 2023 року у Миколаївській області визначили п’ять місць тимчасового зберігання відходів від руйнувань.

Станом на 1 липня 2024 року через російські обстріли на Миколаївщині утворилося майже 6 тисяч тонн будівельних відходів. Щоб забезпечити їх безпечне зберігання, у шести громадах області організовано спеціалізовані місця.

Також повідомлялося, що у 2024 році Миколаїв очікує отримати техніку для переробки будівельного сміття, що утворилося внаслідок російських обстрілів будівель.

Японська агенція з міжнародного співробітництва JICA, що готова збудувати у Миколаєві завод з переробки твердих побутових відходів, передала місту техніку для переробки будівельного сміття на суму близько 5 мільйонів євро.

Також збудувати завод з переробки будівельних відходів, які утворилися внаслідок ворожих обстрілів планували і у Шевченківській громаді. Передбачалося, що завод працюватиме для переробки будівельних відходів двох областей: Миколаївської та Херсонської.

У Шевченківській громаді хочуть також зайнятися утилізацією небезпечних відходів руйнації, що містять азбест.

Читайте також статтю «МикВісті» «Ековідбудова півдня: куди зникають відходи руйнації та чим корисний приклад Харкова».

Станом на 21 вересня у Миколаєві триває облаштування сортувальної станції, де перероблятимуть будівельне сміття.