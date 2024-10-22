«Зливала» позиції ЗСУ в Очакові прокремлівському блогеру Лебедєву: судитимуть місцеву мешканку

Затримання підозрюваної у роботі на РФ мешканки Очакова, Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Місцеву жительку Очакова, що у Миколаївській області, судитимуть за підозрою у наведенні російських ракет по місту та його акваторії.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними слідства, жінка входила до мережі інформаторів, як зазначалось раніше, блогера Сергія Лебедєва (псевдонім Лохматий), який переховується в Донецьку і працює на російську спецслужбу.

Раніше повідомлялось, комунікацію з «Лохматим» вона підтримувала через його Телеграм-бот, куди направляла геолокації підрозділів ЗСУ, що обороняють портове місто. Для уточнення розвідданих — він особисто виходив на свою поплічницю через месенджер.

Жінка обходила місто та його прилеглі території, де приховано фіксувала локації Сил оборони та військової техніки. Усю зібрану інформацію з координатами вона відправляла «Лохматому», йдеться в повідомленні прокуратури.

Нагадаємо, що її затримали у липні цього року у власному помешканні. Наразі вона перебуває під вартою. Жінці загрожує до 12 років тюрми.

Раніше СБУ затримала інформатора ФСБ, який влаштував у власній квартирі «спостережний пункт» за колонами ЗСУ. За інформацією слідства, чоловік був на зв’язку з прокремлівським блогером Сергієм Лебедєвим.

Також на Миколаївщині затримали колишнього правоохоронця, який перебуваючи на посаді передавав українським захисникам неправдиві відомості про шляхи пересування ворожої військової техніки. Він також працював на «Лохматого».

Згодом було викрито ще одного агента ФСБ, який працював на «Лохматого», він збирав розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території Миколаївщини.