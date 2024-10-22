У портах Одещини посилять оборонні заходи

Обстріл порту Одеси, фото: Олег Кіпер

У морських портах Одещини підвищуватимуть заходи з оборони, а також посилюватимуть безпеку персоналу та відновлюватимуть інфраструктуру.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає пресслужба відомства.

Олексій Кулеба підкреслив, що стабільна робота українських портів та морського коридору — це запорука продовольчої стабільності у світі. Тому питання безпеки портів, персоналу та суден — пріоритетне.

«Посилюємо оборонні заходи в кожному порту. Впроваджуємо додаткові дії, що підвищать рівень обороноздатності та безпеки. Необхідно також забезпечити додатковий захист персоналу підприємств на території морського порту, в тому числі облаштування локацій мобільними укриттями. Додатково будуть виділені кошти на відновлення інфраструктури одеського порту. Зокрема, це включатиме модернізацію ключових об’єктів та посилення загальної захищеності портових територій», — сказав він.

Олексій Кулеба також повідомив, що додатково виділять кошти на відновлення інфраструктури одеського порту, зокрема, модернізацію ключових об’єктів та посилення загальної захищеності портових територій.

За даними Мінвідновлення, наразі на підхід до портів Одеса, Чорноморськ та Південний очікують 86 суден, які мають експортувати майже 2 мільйонів тонн вантажів.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу Одеси 6 жовтня було пошкоджено суховантажне цивільне судно. Люди не постраждали.

А 14 жовтня російська армія атакувала припортову інфраструктуру Одеси балістичною ракетою. Загинула одна людина, ще вісім — отримали поранення.

17 жовтня Україна офіційно звернулася до Міжнародної морської організації із закликом невідкладно направити до портів Великої Одеси міжнародну моніторингову місію на тлі посиленого російського терору.