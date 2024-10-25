Апеляція підтвердила вихід під заставу голови Куцурубської громади на Миколаївщині

Інна Копійка, голова Куцурубської громади, фото: DOBRE

Миколаївський апеляційний суд залишив без змін рішення слідчого судді про утримання під вартою голови Куцурубської ОТГ з правом застави.

Про це повідомляє пресслужба суду.

24 жовтня апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу прокурора Миколаївської окружної прокуратури на ухвалу про запобіжний захід для Інні Копійці. Однак за результатами розгляду апеляційний суд залишив без змін ухвалу слідчого судді.

«17 жовтня 2024 року слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області застосував відносно К. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 242 240 гривень. Миколаївський апеляційний суд ухвалу слідчого судді щодо обрання К. запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою залишив без змін», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підозрювана була головою Куцурубської сільської ради з 2015 року. Вона підозрюється у виправдовуванні та запереченні збройної агресії російської федерації проти України, вчиненому службовою особою.

На підставі ухвали слідчого судді від 21 жовтня підозрювану відсторонили від посади.

Справа Інни Копійки

Про затримання Інни Копійки стало відомо 15 жовтня. Варто нагадати, що саме Куцурубська громада чи не щодня знаходиться під атакою російської армії. Найчастіше села обстрілюють з FPV-дронів, артилерії та БпЛА типу Shahed 131/136 з окупованого Кінбурнського півострова.

Головою громади Інну Копійку було обрано під час виборів у 2016 році після реформи децентралізації. До цього жінка двічі очолювала Куцурубську сільську раду.

Зазначимо також, що Інна Копійка є ексдружиною Ігоря Копійки — колишнього миколаївського депутата-«опоблоківця». У 2018 році журналісти Nikcenter писали у розслідуванні, що бюджетні гроші в Куцурубі спрямовують на освоєння грошей «потрібними» підрядниками.

Правоохоронці оприлюднили запис розмови голови Куцурубської громади Інни Копійки з підлеглими. На ній жінка радіє можливій окупації росіянами та звинувачує Україну в обстрілах Донецька, Луганська та Херсону.

18 жовтня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави затриманій голові Куцурубської громади Інні Копійці.