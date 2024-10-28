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На Миколаївщині протягом тижня народилось 89 дітей

На Миколаївщині протягом тижня народилось 89 дітей, фото для ілюстраціїНа Миколаївщині протягом тижня народилось 89 дітей, фото для ілюстрації

У Миколаєві з 18 по 24 жовтня народилися 42 дитини. А з 21 по 27 жовтня в пологових будинках Миколаївської області на світ зʼявилося 89 дітей.

Про це повідомили в Управлінні охорони здоровʼя Миколаєва.

Зазначається, що на світ з’явилося 24 хлопчика та 19 дівчаток.

«Нехай малюки ростуть здоровими, у світлі, любові, свободі і мирі», — йдеться в повідомленні.

Управління охорони здоровʼя Миколаївської облдержадміністрації повідомили, що по області серед немовлят, які побачили світ минулого тижня, 44 дівчинки та 45 хлопчиків.

Нагадаємо, заступник директора Інституту демографії Олександр Гладу заявив, що для збереження стабільної чисельності населення України 100 жінок протягом життя повинні народжувати 220 дітей. Однак, згідно з даними за 2023 рік, наразі цей показник значно нижчий — 92-98 дітей на 100 жінок. 

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