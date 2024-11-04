На охорону Миколаївського зоопарку у 2025 році планують витратити ₴2,8 млн

Миколаївський зоопарк, фото «МикВісті»

На цілодобову охорону території та об'єктів Миколаївського зоопарку впродовж 2025 року планують витратити 2,8 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Замовник послуги — комунальна установа «Миколаївський зоопарк». Всього підрядник повинен буде здійснювати охорону на восьми постах на території зоопарку у період з 1 січня до 31 грудня 2025 року. Це склади, вольєри, дитячі майданчики, кафе, адміністративний та побутовий корпуси, камери схову, клітки, туалети, басейни, пам'ятні знаки, клумби та інше.

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Наразі триває процес подачі пропозицій від майбутніх учасників, підрядника обиратимуть вже після 11 листопада.

Нагадаємо, комунальна установа «Миколаївський зоопарк» планує побудувати три вольєри та відремонтувати скляну покрівлю «Острову звірів». Наразі вже розроблені відповідні проєкти і триває пошук донорів, які б профінансували ці роботи.

Харчуванням тварин у зоопарку Миколаєва

Ще у вересні 2022 року Миколаївський зоопарк силами небайдужих збирав кошти на корм для тварин. Тоді вдалося зібрати близько 200 тисяч гривень.

Водночас з початком повномасштабної війни українці почати купувати квитки до зоопарку онлайн, щоб фінансово підтримати заклад. Тоді місто знаходилося під постійними обстрілами й люди не могли відвідувати зоопарк.

Через рік, у квітні 2023 року, директор зоопарку Володимир Топчий повідомив, що заклад має значне недофінансування і потреба у грошах на їжу для тварин закрита менш ніж на 50%.

Вже у жовтні 2024 року комунальна установа «Миколаївський зоопарк» оголосила чотири тендери на постачання корму для тварин протягом 2025 року на 8 мільйонів гривень.

Того ж місяця депутати міської ради додатково виділили з міського бюджету 2,5 мільйона гривень на закупівлю кормів для тварин Миколаївського зоопарку.