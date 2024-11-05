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Для мешканців Первомайська планують підвищити вартість вивезення сміття з наступного року

Полігон сміття, архівне фото «МикВісті»Полігон сміття, архівне фото «МикВісті»

У Первомайську з початку 2025 року можуть зрости вартість вивезення сміття.

Відповідне рішення винесено на розгляд виконавчого комітету Первомайської міської ради.

Для товариства з обмеженою відповідальністю «Коммунсервіс», яке займається вивозом сміття, пропонують затвердити такі тарифи:

  • тариф за 1м3 твердих побутових відходів для населення, бюджетних установ та інших споживачів — 219,54 гривні (до цього 186,37 гривні)
  • для мешканців квартир  — 39,52 гривні з одного мешканця в місяць (до цього 33,55 гривні)
  • для містян у приватному секторі — 35,67 гривні з одного мешканця в місяць (до цього 30,28 гривні)

Планується, що нові тарифи діятимуть рік: з 1 січня 2025 року і до 31 грудня.

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Нагадаємо, що Миколаїв отримав міжнародну допомогу для комунальних підприємств. Нова техніка буде використовуватись на майданчику зберігання сміття від зруйнованих будівель.

Також читайте матеріал «МикВісті»: «Коли у Миколаєві запрацює станція переробки будівельного сміття: що затримує процес»

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