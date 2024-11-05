Для мешканців Первомайська планують підвищити вартість вивезення сміття з наступного року
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- Альона Коханчук
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12:10, 05 листопада, 2024
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У Первомайську з початку 2025 року можуть зрости вартість вивезення сміття.
Відповідне рішення винесено на розгляд виконавчого комітету Первомайської міської ради.
Для товариства з обмеженою відповідальністю «Коммунсервіс», яке займається вивозом сміття, пропонують затвердити такі тарифи:
- тариф за 1м3 твердих побутових відходів для населення, бюджетних установ та інших споживачів — 219,54 гривні (до цього 186,37 гривні)
- для мешканців квартир — 39,52 гривні з одного мешканця в місяць (до цього 33,55 гривні)
- для містян у приватному секторі — 35,67 гривні з одного мешканця в місяць (до цього 30,28 гривні)
Планується, що нові тарифи діятимуть рік: з 1 січня 2025 року і до 31 грудня.
Нагадаємо, що Миколаїв отримав міжнародну допомогу для комунальних підприємств. Нова техніка буде використовуватись на майданчику зберігання сміття від зруйнованих будівель.
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