З бюджету Миколаєва у 2025 році планують виділити ₴80,7 млн на програму «Доступна вода»

Проблеми з питною водою у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті» У 2025 році Миколаївська міська влада планує збільшити фінансування програми «Доступна вода» до 80,7 мільйонів гривень, що на 16,5 мільйонів більше, ніж у 2024 році.

Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті міської ради, пишуть «МикВісті».

Ці кошти планують витратити на експлуатацію систем очищення води та ремонт, у тому числі придбання витратних матеріалів, запчастин та обладнання, ремонт свердловини.

Фактично міська влада хоче продовжити термін дії програми «Доступна вода» ще на один рік. Однак у 2025 році програмою передбачене утримання більшої кількості станцій очищення води — 213, у 2024 році їх кількість складала 203.

Зміни до програми «Доступна вода». Скриншот з проєкту рішення Зміни до програми «Доступна вода». Скриншот з проєкту рішення Зміни до програми «Доступна вода». Скриншот з проєкту рішення

Проєкт рішення про продовження терміну дії програми мають розглянути на наступній сесії Миколаївської міської ради.

Нагадаємо, що вперше програму «Доступна вода» у Миколаєві прийняли у 2023 році. Тоді у Миколаєві налічували 145 станцій зворотного осмосу, і на їхнє обслуговування виділили 37 мільйонів гривень.

Пізніше, у грудні 2023 року депутати прийняли пропозицію продовжити дію програми на наступний 2024 рік. Однак сума на утримання станцій виросла майже вдвічі — 64,1 мільйон гривень. Тоді, на сесії міської ради заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов пояснив, що вартість обслуговування зросла через збільшення кількості станцій та свердловин.

Також раніше секретар міськради Миколаєва Дмитро Фалько розповідав, що у Миколаєві після війни міська рада планує створити комунальне підприємство, яке опікуватиметься точками видачі очищеної води, буде їх обслуговувати та продавати воду населенню. При цьому вартість літра води, за попередніми розрахунками, може складати 20 копійок.

Що з водою у Миколаєві?

Російські війська ще у квітні 2022 року зруйнували водопровід, через який Миколаїв отримував питну воду. Попри постійні обстріли його намагалися відновити працівники «Миколаївводоканалу», однак безуспішно.

Пошкоджений водогін «Дніпро – Миколаїв», який проходить через Херсонську область, 2022 рік Пошкоджений водогін «Дніпро – Миколаїв», який проходить через Херсонську область, 2022 рік

Того ж року «НикВести» зʼясували, наскільки вода у кранах миколаївці є небезпечною для споживання. Виявилося, що вона містить ентерококи, синьогнійну паличку, токсичні елементи, має підвищений вміст хлоридів, сульфатів, сухого залишку та інше.

Більше інформації про те, чим загрожує миколаївцям вживання «технічної» води та що чекає на жителів міста далі — ми виклали у матеріалі «Миколаїв. Місто, що тримає оборону півдня, страждає від спраги».

Водогін для Миколаєва

В травні мер Сєнкевич висловлював сподівання, що звільнення Олександра Кубракова з посади міністра розвитку громад, територій та інфраструктури не вплине на плани будівництва нового водогону для міста.

У червні звільнено було і Мустафу Найєма. Однак пізніше сам Найєм відповів на звинувачення Мінфіну в тому, що Агентство не надало проєкту водогону в Миколаївській області, зазначивши, що на момент його звільнення вже готувались технічне завдання на проведення процедури закупівель.

Пошкоджені солоною водою труби, що зберігаються на підприємстві «Миколаївводоканал», серпень 2024 року, фото «МикВісті»

Під час брифінгу 11 липня, відповідаючи на питання «МикВісті», Віталій Кім сказав, що Миколаїв ще не отримав коштів від уряду на будівництво нового водогону, адже там змінилась сума. Оновлений кошторис проєкту він планував представити на розгляд уряду.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів журналістам, що завдяки оптимізації кошторису на будівництво водогону потрібно близько 3 мільярдів гривень. Хоча раніше мова йшла про суму від 4 до 8 мільярдів гривень.

Варто зазначити, що за два роки уряд не виділив коштів на будівництво нового водопроводу для забезпечення Миколаєва якісною водою. Про що свідчать зміни до постанови Кабміну №566, затверджені 29 квітня 2024 року, пишуть «МикВісті». Водночас у 2023 році на будівництво нових магістральних водогонів у Дніпропетровській області уряд спрямував 8,2 мільярдів гривень, а цьогоріч — 5,1 мільярдів гривень.

Під час конференції у Берліні перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, відповідаючи на запитання «МикВісті», заявив, що відсутність питної води у Миколаєві — одна з найбільших проблем в Україні, яку в найближчий час має вирішити держава.

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає, що кошти на будівництво нового водогону для Миколаєва мають виділити з резервного фонду державного бюджету.

23 липня 2024 року миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич зустрівся із керівництвом Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області, щоб обговорити процес будівництва водогону для подачі питної води.

Згодом стало відомо, що президент Володимир Зеленський доручив будувати новий водогін для забезпечення Миколаєва питною водою «по швидкому варіанту» — питна вода має бути до літа 2025 року. Уряд уже схвалив відповідну програму.