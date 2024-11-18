Суд підтвердив правомірність нарахувань «Миколаївоблтеплоенерго» для мешканців із індивідуальним опаленням. Фото ілюстративне

Миколаївський апеляційний суд підтвердив законність та правомірність дій ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» щодо нарахувань споживачам з індивідуальними системами опалення за постачання теплової енергії на загальнобудинкові потреби будинків.

Про це повідомляє пресслужба підприємства.

У лютому 2024 року до Корабельного районного суду чоловік подав позов, оскаржуючи нарахування за тепло, яке використовується для загальних потреб будинку. Позивач стверджував, що після встановлення індивідуального опалення у своїй квартирі в 2006 році він не зобов’язаний оплачувати централізоване постачання тепла.

У липні 2024 року суд відмовив позивачу у задоволенні його вимог, визнавши дії підприємства правомірними.

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«Вже у липні 2024 року Корабельним районним судом винесено рішення яким було відмовлено громадянину К. у задоволенні позову до Обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго», — повідомили на підприємстві.

Однак не погодившись з рішенням Корабельного районного суду подав скаргу до Апеляційного суду.

«10 вересня 2024 року Апеляційний Суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ виніс постанову в якій скаргу залишив без задоволення, а рішення Корабельного районного суду міста Миколаєва залишив без змін», — пишуть у пресслужбі «Миколаївоблтеплоенерго».

Аналогічне рішення було ухвалене і у вересні 2024 року Корабельним районним судом.

Опалювальний сезон-2024/25 у Миколаєві?

Нагадаємо, під час конференції з відновлення України у Берліні у червні 2024 року мер Миколаєва Олександр Сенкевич доповів голові правління НАК «Нафтогаз України» Олексію Чернишеву, як місто готується до старту опалювального сезону.

Сам Олексій Чернишов у коментарі «МикВісті» пообіцяв контролювати, щоб цього року Миколаївська ТЕЦ була готова до опалювального сезону.

Пізніше Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич заявив, що при старті опалювального сезону 2024 року Миколаївська ТЕЦ врахує всі торішні помилки.

До цього повідомлялося, що в Миколаєві не встигнуть побудувати нову тепломережу на вулиці Прикордонній до початку опалювального сезону 2024-2025 через відсутність коштів. Хоча директор Миколаївської ТЕЦ Дмитро Мірошниченко запевнив, що працівники встигнуть завершити ці ремонтні роботи.

Нагадаємо, що нова тарифна політика «Миколаївоблтеплоенерго» передбачатиме запровадження постійної абонентської плати протягом усього року, а під час опалювального сезону населенню необхідно буде додатково сплатити подачу теплоносія до квартири.

Раніше повідомлялося, що у Миколаївській області об'єкти інфраструктури станом на 2 вересня підготовлені до нового опалювального сезону на 78%.

Нагадаємо, що на підприємстві «Миколаївоблтеплоенерго» відзначають критично низький рівень підготовки мереж житлових будинків керуючими компаніями. Лише 8% будинків, теплопостачальником яких одержали акти готовності систем.

У свою чергу підприємство «Миколаївська ТЕЦ» планує до 15-20 жовтня завершити всі роботи із заміни зношених мереж.

Також група компаній «Автострада» виграла тендер на будівництво підземної тепломережі у Миколаєві. За ці роботи підрядник отримає 487 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що станом на жовтень споживачі комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» заборгували підприємству за терло понад 222 мільйони гривень.

З початку року КП «Миколаївоблтеплоенерго» через суд стягнуло з городян понад 5 мільйонів гривень боргів.