Миколаївська ОВА витратить ₴1,3 млн на новорічні подарунки для дітей

Дитячі подарунки до свят. Фото з відкритих джерел

Про це свідчать дані системи публічних закупівель Рrozorro.

Очікувана вартість закупівлі складає 1 мільйон 378 тисяч 200 гривень. За ці кошти до 6 грудня переможець торгів має доставити 10 тисяч подарунків. Вартість одного подарунка становитиме приблизно 138 гривень.

Зазначається, що упакування подарунка — картонна упаковка з новорічним малюнком доповненим 3D грою «Різдвяні перегони» для дітей. Вага подарунку від 400 грамів.

У складі подарунка має бути 50% цукерок глазурованих шоколадною або молочно-шоколадною глазур’ю не менш ніж 7 видів, не більше ніж 20% неглазуровані цукерки, печиво або вафлі та 30% карамель або желейні цукерки. Кожна цукерка повинна бути загорнута в обгортку.

До 26 листопада триває процес подачі тендерних пропозицій, у цей же день відбудеться аукціон.

Нагадаємо, що минулого року у Миколаєві на закупівлю новорічних подарунків для дітей витратили 828 тисяч гривень.