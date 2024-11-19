Миколаївська ОВА витратить ₴1,3 млн на новорічні подарунки для дітей
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- Альона Коханчук
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13:22, 19 листопада, 2024
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Про це свідчать дані системи публічних закупівель Рrozorro.
Очікувана вартість закупівлі складає 1 мільйон 378 тисяч 200 гривень. За ці кошти до 6 грудня переможець торгів має доставити 10 тисяч подарунків. Вартість одного подарунка становитиме приблизно 138 гривень.
Зазначається, що упакування подарунка — картонна упаковка з новорічним малюнком доповненим 3D грою «Різдвяні перегони» для дітей. Вага подарунку від 400 грамів.
У складі подарунка має бути 50% цукерок глазурованих шоколадною або молочно-шоколадною глазур’ю не менш ніж 7 видів, не більше ніж 20% неглазуровані цукерки, печиво або вафлі та 30% карамель або желейні цукерки. Кожна цукерка повинна бути загорнута в обгортку.
До 26 листопада триває процес подачі тендерних пропозицій, у цей же день відбудеться аукціон.
Нагадаємо, що минулого року у Миколаєві на закупівлю новорічних подарунків для дітей витратили 828 тисяч гривень.
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