Вигляд наліпки для маркування новорічних подарунків з символікою Миколаєва

Міський територіальний центр соціального обслуговування Миколаївської міської ради планує витратити 828 тисяч гривень на закупівлю новорічних подарунків для дітей.

Про це свідчать дані системи електронних закупівель ProZorro.

Передбачається, що за цю суму переможець торгів надасть управлінню 6967 подарунків. Кожен новорічний подарунок в середньому буде коштувати 118 гривень. Про те стосовно того, скільки має важити та якій вміст цукерок буде в кожному подарунку в тендерній документації не зазначено.

Проте кожен новорічний подарунковий набір повинен бути розфасований в індивідуальне картонне пакування, що вміщує в себе весь об’єм солодощів. Крім того, переможець повинен буде упакувати солодкий подарунок в новорічну тематику та додати на нього наліпки з символікою Миколаєва.

«Зовнішній вигляд солодощів – властивий конкретній назві цукерок. Цукерки глазуровані шоколадною глазур'ю, не повинні мати на лицьовій поверхні «посивіння» або пошкодження глазурі. Цукерки не повинні мати ароматичних добавок спирту чи коньяку. Без ГМО. Термін придатності товару на момент поставки Замовнику не менше 80% від повного терміну придатності», – також зазначено в умовах договору.

Кінцевий строк для подачі заявок на аукціон до 18 листопада. Усі подарунки мають бути передані Міському територіальному центру соціального обслуговування до 1 грудня поточного року.

Раніше повідомлялось про те, що виконавчий комітет Миколаївської міської ради планує витратити 3 мільйони 967 тисяч 532 гривні на покупку нових електромобілів.