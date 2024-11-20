Ситуація в Одесі після російських обстрілів: є аварії на електромережах, воду, тепло та газ відновили

Наслідки обстрілу Одеси 18 листопада. Фото: Олег Кіпер

Унаслідок російських обстрілів в Одесі є аварійні ситуації на лініях електропередач, критична інфраструктура працює в штатному режимі.

Про це 20 листопада повідомив голова обласної адміністрації Олег Кіпер.

«На Одещині діють стабілізаційні відключення електроенергії. Критична інфраструктура працює у штатному режимі. Водопостачання, теплопостачання та газопостачання відновлено. На жаль, через наслідки обстрілів є аварійні ситуації на лініях електропередач, у житлових будинках; наявні пориви тепломереж, які усуваються аварійними службами», — написав він.

Олег Кіпер зазначив, що основна причина аварій — перевантаження ліній, що виникає через масове одночасне використання електроприладів після увімкнення будівель у мережу.

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За його словами, в області розгорнуто 674 пункти незламності та за останні чотири дні їх відвідали понад 35 тисяч людей.

Нагадаємо, що 18 листопада російські війська ракетами атакували Одесу. Тоді повідомлялося, що ворог спрямував ракету у житлову забудову.

Сьогодні, 20 листопада, стало відомо, що у лікарні Одеси помер чоловік, постраждалий унаслідок російської атаки по місту 18 листопада. Тому загальна кількість загиблих збільшилась до 11.

Раніше писали, що ситуація з електропостачанням Одещини залишається складною через масований обстріл.

Також повідомлялось, що з ранку, 17 листопада російські війська атакували Одещину. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, а також постраждав 17-річний підліток. В області були перебої з постачанням тепла, води та електроенергії.