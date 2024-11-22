В ООН відреагували на удар РФ по Україні новою балістичною ракетою

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В Організації Об’єднаних Націй занепокоєнні через застосування Росією міжконтинентальної балістичної ракети.

Про це заявив офіційний представник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, передає Le Monde.

Він наголосив, що застосування Росією нової ракети є «тривожною подією», підкресливши, що «все це йде в неправильному напрямку».

Стефан Дюжаррік закликав сторони до деескалації конфлікту та зазначив, що подальша ескалація лише посилить страждання цивільних.

Нагадаємо, що вранці 21 листопада російські війська атакували Україну міжконтинентальною балістичною, аеробалістичною та крилатими ракетами. Під російським вогнем опинилося Дніпро. Зазначається, що міжконтинентальну балістичну ракету запустили з Астраханської області РФ, аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» — із Тамбовської області, а крилаті ракети Х-101 — із Волгоградської області.

Згодом Володимир Путін заявив, що Росія завдала удару по місту Дніпро за допомогою балістичної ракети середньої дальності «Орешник», яка оснащена без'ядерним гіперзвуковим варіантом. За його словами, цей удар нібито став відповіддю на удари, завдані американською та британською зброєю по території Росії.

Президент Росії також додав, що вони «мають право завдавати ударів» по військових об'єктах країн, які дозволяють використовувати своє озброєння для атак на РФ.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви російського Президента Володимира Путіна про нібито «новий крок» України у війні через застосування далекобійної зброї. Він наголосив, що Україна має повне право використовувати цю зброю для захисту, керуючись нормами міжнародного права.