У Херсоні розпочали відновлення електропостачання для критичної інфраструктури

В Херсоні почали відновлювати електропостачання. Фото: Фокус

У Херсоні поступово почали відновлювати подачу електрики для до об’єктів критичної інфраструктури: тепло- та водопостачання та лікарні.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Наступним етапом електроенергію почнуть подавати до житлових будинків. Олександр Прокудін запевнив, що вже завтра ситуація зі світлом стане кращою.

— Вже завтра ситуація зі світлом покращиться, і електроенергію подадуть до житлових будинків. Всі служби працюють цілодобово, щоб якнайшвидше повернути електрику в постраждалі громади, – повідомив він.

Нагадаємо, через масштабну атаку безпілотниками та ракетами по території України, від ранку 28 листопада у Херсоні немає води та відсутнє світло. В Укренерго обіцяли частково повернути електропостачання на Херсонщині планували до кінця доби 29 листопада.