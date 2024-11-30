  • субота

    30 листопада, 2024

  • Похмуро

    Миколаїв

  • 30 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Херсоні відновлено водопостачання та електрику для приватних будинків і котелень

Фото: Telegram-канал Володимира ЗеленськогоУ Херсоні зі світлом вже до 10 тисяч споживачів. Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

У Херсоні станом на ранок 30 листопада заживлені понад 50 об’єктів критичної інфраструктури та до 10 тисяч побутових споживачів.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Водопостачання та водовідведення отримують до 50 тисяч приватних будинків і квартир.

На котельні МКП «Херсонтеплоенерго» відновлено електропостачання, що дозволило розпочати технологічне підживлення мереж. Водночас кілька котелень продовжують працювати від генераторів.

Реклама

У мікрорайоні Корабел вода подається за допомогою генератора у визначені години: з 6:00 до 8:00 та з 17:00 до 20:00.

Однак значна частина об’єктів залишається знеструмленою. Серед них:

  • 49 свердловин,
  • 63 підвищувальні насосні станції для подачі води на багатоповерхові будинки,
  • 9 каналізаційних насосних станцій.

Без електропостачання залишаються 12 населених пунктів громади, а також Корабельний район Херсона, включно з Островом.

Нагадаємо, через масштабну атаку безпілотниками та ракетами по території України, від ранку 28 листопада у Херсоні немає води та відсутнє світло. В Укренерго обіцяли частково повернути електропостачання на Херсонщині планували до кінця доби 29 листопада.

Останні новини про: Відключення електроенергії

У Миколаєві відновили світло після 37 годин блекауту
Поліція Миколаївщини працює в посиленому режимі під час блекауту
У Херсоні розпочали відновлення електропостачання для критичної інфраструктури
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві відновили світло після 37 годин блекауту

Катерина Середа
новини

Підписуйтесь на Telegram МикВісті. Уся актуальна інформація про світло

Катерина Середа
новини

Миколаївці понад 30 годин без світла: що відомо наразі і де підзарядитися

Аліна Квітко
новини

Більше доби без світла: як працюють «Пункти незламності» у Миколаєві

Олена Козубовська
новини

Через блекаут у Миколаєві один із «Пунктів незламності» прийняв понад тисячу відвідувачів за день

Володимир Коваль

Останні новини про: Відключення електроенергії

У Херсоні розпочали відновлення електропостачання для критичної інфраструктури
Поліція Миколаївщини працює в посиленому режимі під час блекауту
У Миколаєві відновили світло після 37 годин блекауту

У Миколаєві відновили світло після 37 годин блекауту

Катерина Середа

ФОТОРЕПОРТАЖ

Чорна п‘ятниця. Миколаїв без світла

На Миколаївщині блекаут: в обленерго розповіли, що споживачі будуть зі світлом 2 години, а 4 — без

Армія РФ завдала ударів по Миколаївщині балістикою, дронами та артилерією

Головне сьогодні