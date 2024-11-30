У Херсоні відновлено водопостачання та електрику для приватних будинків і котелень
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- Аліна Квітко
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9:40, 30 листопада, 2024
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У Херсоні станом на ранок 30 листопада заживлені понад 50 об’єктів критичної інфраструктури та до 10 тисяч побутових споживачів.
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Водопостачання та водовідведення отримують до 50 тисяч приватних будинків і квартир.
На котельні МКП «Херсонтеплоенерго» відновлено електропостачання, що дозволило розпочати технологічне підживлення мереж. Водночас кілька котелень продовжують працювати від генераторів.
У мікрорайоні Корабел вода подається за допомогою генератора у визначені години: з 6:00 до 8:00 та з 17:00 до 20:00.
Однак значна частина об’єктів залишається знеструмленою. Серед них:
- 49 свердловин,
- 63 підвищувальні насосні станції для подачі води на багатоповерхові будинки,
- 9 каналізаційних насосних станцій.
Без електропостачання залишаються 12 населених пунктів громади, а також Корабельний район Херсона, включно з Островом.
Нагадаємо, через масштабну атаку безпілотниками та ракетами по території України, від ранку 28 листопада у Херсоні немає води та відсутнє світло. В Укренерго обіцяли частково повернути електропостачання на Херсонщині планували до кінця доби 29 листопада.
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