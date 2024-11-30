У Херсоні відновлено водопостачання та електрику для приватних будинків і котелень

У Херсоні зі світлом вже до 10 тисяч споживачів. Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

У Херсоні станом на ранок 30 листопада заживлені понад 50 об’єктів критичної інфраструктури та до 10 тисяч побутових споживачів.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Водопостачання та водовідведення отримують до 50 тисяч приватних будинків і квартир.

На котельні МКП «Херсонтеплоенерго» відновлено електропостачання, що дозволило розпочати технологічне підживлення мереж. Водночас кілька котелень продовжують працювати від генераторів.

Реклама

У мікрорайоні Корабел вода подається за допомогою генератора у визначені години: з 6:00 до 8:00 та з 17:00 до 20:00.

Однак значна частина об’єктів залишається знеструмленою. Серед них:

49 свердловин,

63 підвищувальні насосні станції для подачі води на багатоповерхові будинки,

9 каналізаційних насосних станцій.

Без електропостачання залишаються 12 населених пунктів громади, а також Корабельний район Херсона, включно з Островом.