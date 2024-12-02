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Робітникам «Миколаївводоканалу» виписали штраф за пошкоджені технікою дерева

Робітники «Миколаївводоканалу» пошкодили дерева технікою. Фото: екологічна службаРобітники «Миколаївводоканалу» пошкодили дерева технікою. Фото: екологічна служба

Співробітники «Миколаївводоканалу» технікою пошкодили дерева під час ремонту мереж. За це працівнику підприємству довелося сплатити штраф.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Зазначається, що важкою комунальною технікою пошкодили дерева на бульварній частині проспекту Центрального, навпроти будинку №158.

«Особу, винну в пошкоджені дерев, притягнуто до адміністративної відповідальності. Складено протокол за статтею 153 КУпАП та накладено адміністративний штраф. Також розраховано збитки, які складають 1 325 гривень», — йдеться у повідомленні.

Також в екологічній інспекції додали, що випадки пошкодження зелених насаджень під час виконання робіт комунальними підприємствами трапляються досить часто.

Нагадаємо, що у листопаді цього року співробітники «Миколаївської ТЕЦ» під час ремонту на мережах пошкодили 10 платанів по на проспекту Богоявленському. Екологи порахували, що завдано шкоди на  30 тисяч 450 гривень.

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