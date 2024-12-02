Робітникам «Миколаївводоканалу» виписали штраф за пошкоджені технікою дерева
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- Альона Коханчук
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17:54, 02 грудня, 2024
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Співробітники «Миколаївводоканалу» технікою пошкодили дерева під час ремонту мереж. За це працівнику підприємству довелося сплатити штраф.
Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
Зазначається, що важкою комунальною технікою пошкодили дерева на бульварній частині проспекту Центрального, навпроти будинку №158.
«Особу, винну в пошкоджені дерев, притягнуто до адміністративної відповідальності. Складено протокол за статтею 153 КУпАП та накладено адміністративний штраф. Також розраховано збитки, які складають 1 325 гривень», — йдеться у повідомленні.
Також в екологічній інспекції додали, що випадки пошкодження зелених насаджень під час виконання робіт комунальними підприємствами трапляються досить часто.
Нагадаємо, що у листопаді цього року співробітники «Миколаївської ТЕЦ» під час ремонту на мережах пошкодили 10 платанів по на проспекту Богоявленському. Екологи порахували, що завдано шкоди на 30 тисяч 450 гривень.
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