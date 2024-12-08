Влада Грузії хоче заборонити протестувальникам закривати обличчя

Протестувальники перед будівлею парламенту в Тбілісі, 4 грудня 2024 року. Фото: EPA/DAVID MDZINARISHVILI

У Грузії ухвалять закон, що забороняє прикривати обличчя на акціях протесту, заявив прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе.

Про це він сказав на брифінгу в адміністрації уряду у неділю, 8 грудня, повідомляє SOVA.

За його словами, це необхідно для запобігання насильству під час мітингів.

— Такі закони діють у багатьох країнах-членах ЄС, і важливо ухвалити такі закони для запобігання насильству. Ми технічно організуємо все так, щоб відповідний закон був ухвалений до кінця наступного тижня. І щоб цей закон повністю був задіяний до кінця місяця, — заявив прем'єр.

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Іраклій Кобахідзе також засудив напад на знімальну групу опозиційного телеканалу «Пірвелі», на яку накинулися особи в масках.

— Складно в цій ситуації реагувати — всі ходять у масках, «кому не лінь», якщо висловитися на жаргоні. І відбувається таке насильство. Багато людей у масках, і МВС складно реагувати на ці факти: не розібрати вже, хто є мітингувальником, а хто — ні, — заявив глава уряду Грузії.

Ситуація в Грузії

У країні більше тижня тривають масові протести через рішення влади країни «призупинити» переговори про вступ до ЄС.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе оголосив про відмову розпочинати переговори про вступ до Європейського союзу до 2028 року, а також будь-яких бюджетних грантів з боку ЄС.

Посол ЄС в Грузії Павел Герчинський висловив обурення щодо заяви грузинського прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе про те, що питання переговорів про вступ до Євросоюзу не буде підніматися у найближчі чотири роки.

Грузинська опозиція вимагає перевиборів парламенту та оголосила про щоденні акції протесту.

В свою чергу США призупинили стратегічне партнерство з Грузією через відмову від вступу до ЄС та силовий розгін протестів.