Влада Грузії хоче заборонити протестувальникам закривати обличчя
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- Юлія Бойченко
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22:50, 08 грудня, 2024
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У Грузії ухвалять закон, що забороняє прикривати обличчя на акціях протесту, заявив прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе.
Про це він сказав на брифінгу в адміністрації уряду у неділю, 8 грудня, повідомляє SOVA.
За його словами, це необхідно для запобігання насильству під час мітингів.
— Такі закони діють у багатьох країнах-членах ЄС, і важливо ухвалити такі закони для запобігання насильству. Ми технічно організуємо все так, щоб відповідний закон був ухвалений до кінця наступного тижня. І щоб цей закон повністю був задіяний до кінця місяця, — заявив прем'єр.
Іраклій Кобахідзе також засудив напад на знімальну групу опозиційного телеканалу «Пірвелі», на яку накинулися особи в масках.
— Складно в цій ситуації реагувати — всі ходять у масках, «кому не лінь», якщо висловитися на жаргоні. І відбувається таке насильство. Багато людей у масках, і МВС складно реагувати на ці факти: не розібрати вже, хто є мітингувальником, а хто — ні, — заявив глава уряду Грузії.
Ситуація в Грузії
У країні більше тижня тривають масові протести через рішення влади країни «призупинити» переговори про вступ до ЄС.
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе оголосив про відмову розпочинати переговори про вступ до Європейського союзу до 2028 року, а також будь-яких бюджетних грантів з боку ЄС.
Посол ЄС в Грузії Павел Герчинський висловив обурення щодо заяви грузинського прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе про те, що питання переговорів про вступ до Євросоюзу не буде підніматися у найближчі чотири роки.
Грузинська опозиція вимагає перевиборів парламенту та оголосила про щоденні акції протесту.
В свою чергу США призупинили стратегічне партнерство з Грузією через відмову від вступу до ЄС та силовий розгін протестів.
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