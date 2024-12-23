  • понеділок

    23 грудня, 2024

  • 4.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 23 грудня , 2024 понеділок

  • Миколаїв • 4.8° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

З бюджету Очакова утримуватимуть недобудований спорткомплекс «Артанія», який постраждав від обстрілів

Будівництво Будівництво стадіону  "Артанія". Фото: Офіс президента

В Очакові депутати ухвалили програму підтримки і розвитку комунального підприємства «Артанія» на 2025-2027 роки. Наразі частина майна пошкоджена через обстріли росіян.

Відповідний проєкт рішення розглянули та підтримали на засіданні сесії Очаківської міської ради.

В документі вказано, що підприємство «Артанія» створене у 2016 році. Основними видами діяльності підприємства є діяльність у сфері спорту, організація і проведення спортивних та фізкультурно-масових заходів, надання послуг з відпочинку та оздоровлення.

Через обстріли на комунальному підприємстві пошкоджена адміністративна будівля, склад, футбольне поле та будівля для тимчасового проживання. Крім того, частину робітників звільнили, залишилось 6 людей, які забезпечують охорону комунального майна.

Реклама

У 2024 році підприємство частково відновило надання послуг. Однак зазначається, що доходи «Артанія» не покривають витрати на зарплату, оплату за світло та податки.

««Артанія» зможе відновити свою роботу в повному обсязі по закінченню бойових дій, після проведення експертної оцінки пошкоджень та  робіт з реконструкції та відновлення спортивного комплексу», — йдеться у документі.

У зв’язку з цим розроблено програму для підтримки комунального підприємства в умовах ведення активних бойових дій. Гроші будуть виділяти з міського бюджету та інших джерел. За ці кошти платитимуть зарплату, оплачуватимуть комунальні послуги та електроенергію, утримуватимуть комунальне майно, а також ремонтуватимуть пошкоджене майно внаслідок обстрілів.

«Виконання програми забезпечить створення умов для беззбиткової  діяльності КП ОМР «Артанія» у період воєнного часу,  дозволить зберегти  спортивний комплекс стадіону  «Артанія» та інше комунальне майно, яке знаходиться у господарському віданні підприємства, надасть можливість надавати послуги мешканцям громади  у безпечних умовах», — йдеться у документі.

Скриншот проєкту рішенняСкриншот проєкту рішення

Реконструкція спорткомплексу «Артанія»

У 2021 році реконструкція стадіону «Артанія» стала одним із об’єктів «Великого будівництва»,  кошти на реконструкцію було виділено з державного та місцевого бюджетів. 

Загальна вартість робіт становила майже 20 мільйонів гривень, з яких 9 мільйонів 601 тисяча гривень – кошти Державного фонду регіонального розвитку, понад 6 мільйонів гривень – кошти субвенції соціально-економічного розвитку, понад 4 мільйони гривень – кошти Очаківського міського бюджету.

Однак у 2022 році, з початком повномасштабного вторгнення Росії, роботи з реконструкції були призупинені.

Останні новини про: Очаків

На Кінбурнській косі Росія збільшила кількість військових підрозділів, — дані ЗСУ
Вкрали з ремонту укриття в Очакові понад ₴800 тисяч: правоохоронці підозрюють підрядника
Очаківська міська рада планує безкоштовне харчування для школярів та дітей у дитсадках у 2025 році
Реклама

Читайте також:

новини

Два роки як місто втратило професійний футбол: де зараз найдорожчі гравці МФК «Миколаїв»

Володимир Коваль
новини

На новорічному ярмарку в Миколаєві зібрали ₴30 тис. для військових

Катерина Середа
новини

У справі про напад на тренера Корчинського пройшли судові дебати: вирок оголосять 26 грудня

Олена Козубовська
новини

Кісельова каже, що наглядові ради матимуть реальний вплив на КП Миколаєва: «Важливо, щоб вони не танцювали під чиюсь дудку»

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві представили різдвяну експозицію місцевих художників у відновленій виставковій залі

Даріна Мельничук

Останні новини про: Очаків

Очаківська міська рада планує безкоштовне харчування для школярів та дітей у дитсадках у 2025 році
Вкрали з ремонту укриття в Очакові понад ₴800 тисяч: правоохоронці підозрюють підрядника
На Кінбурнській косі Росія збільшила кількість військових підрозділів, — дані ЗСУ

Два роки як місто втратило професійний футбол: де зараз найдорожчі гравці МФК «Миколаїв»

На новорічному ярмарку в Миколаєві зібрали ₴30 тис. для військових

3 години тому

Збитки екології Миколаївщини через повномасштабну війну сягнули $2,3 млрд, — дослідження

Юлія Бойченко

Головне сьогодні