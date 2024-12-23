З бюджету Очакова утримуватимуть недобудований спорткомплекс «Артанія», який постраждав від обстрілів

Будівництво стадіону "Артанія". Фото: Офіс президента

В Очакові депутати ухвалили програму підтримки і розвитку комунального підприємства «Артанія» на 2025-2027 роки. Наразі частина майна пошкоджена через обстріли росіян.

Відповідний проєкт рішення розглянули та підтримали на засіданні сесії Очаківської міської ради.

В документі вказано, що підприємство «Артанія» створене у 2016 році. Основними видами діяльності підприємства є діяльність у сфері спорту, організація і проведення спортивних та фізкультурно-масових заходів, надання послуг з відпочинку та оздоровлення.

Через обстріли на комунальному підприємстві пошкоджена адміністративна будівля, склад, футбольне поле та будівля для тимчасового проживання. Крім того, частину робітників звільнили, залишилось 6 людей, які забезпечують охорону комунального майна.

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У 2024 році підприємство частково відновило надання послуг. Однак зазначається, що доходи «Артанія» не покривають витрати на зарплату, оплату за світло та податки.

««Артанія» зможе відновити свою роботу в повному обсязі по закінченню бойових дій, після проведення експертної оцінки пошкоджень та робіт з реконструкції та відновлення спортивного комплексу», — йдеться у документі.

У зв’язку з цим розроблено програму для підтримки комунального підприємства в умовах ведення активних бойових дій. Гроші будуть виділяти з міського бюджету та інших джерел. За ці кошти платитимуть зарплату, оплачуватимуть комунальні послуги та електроенергію, утримуватимуть комунальне майно, а також ремонтуватимуть пошкоджене майно внаслідок обстрілів.

«Виконання програми забезпечить створення умов для беззбиткової діяльності КП ОМР «Артанія» у період воєнного часу, дозволить зберегти спортивний комплекс стадіону «Артанія» та інше комунальне майно, яке знаходиться у господарському віданні підприємства, надасть можливість надавати послуги мешканцям громади у безпечних умовах», — йдеться у документі.

Скриншот проєкту рішення

Реконструкція спорткомплексу «Артанія»

У 2021 році реконструкція стадіону «Артанія» стала одним із об’єктів «Великого будівництва», кошти на реконструкцію було виділено з державного та місцевого бюджетів.

Загальна вартість робіт становила майже 20 мільйонів гривень, з яких 9 мільйонів 601 тисяча гривень – кошти Державного фонду регіонального розвитку, понад 6 мільйонів гривень – кошти субвенції соціально-економічного розвитку, понад 4 мільйони гривень – кошти Очаківського міського бюджету.

Однак у 2022 році, з початком повномасштабного вторгнення Росії, роботи з реконструкції були призупинені.