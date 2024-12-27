«Зроблена якісно», — Прокудін про другу лінію оборони Херсона, на яку з держбюджету витратили близько ₴2 млрд

Друга лінія оборони у Херсонській області під час будівництва, березень 2024 року, скриншот з відео голови ОВА Олександра Прокудіна/Telegram

На другу лінію оборони Херсона з державного бюджету спрямували 2 мільярди гривень.

Про це в інтерв'ю виданню «Вгору» повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Протяжність другої лінії оборони складає 196 кілометрів — вона складається з невибухових загороджень та великої кількості вогневих опорних пунктів, додав голова ОВА.

— Я скажу, що ця лінія зроблена якісно і за всіма стандартам. Її перевіряють всі правоохоронні органи, які взагалі є в державі були там, ми у повній комунікації в цій сфері, — сказав Олександр Прокудін.

Однак «більш складною є ситуація на першій лінії оборони», облаштуванням якої займаються військові, додав він. Адже вона перебуває під ударами російської армії.

— Ми даємо техніку, людей і матеріали. Вона не така суцільна і облаштована, але на те, щоб її повністю 100% зробити впливає лише безпековий фактор. Це 220 кілометрів суцільної лінії оборони вздовж Дніпра. Я вам так скажу, що військові готові до будь-яких позицій і ситуацій, які можуть бути. Ми бачимо розвіддані про все, що відбувається. Ми розуміємо, що є штурмові групи, які готуються, тренуються і хочуть заходити на правий берег — їх військовим командуванням поставлене саме таке завдання. Ми готові до будь-яких ситуацій, — сказав Олександр Прокудін.

Нагадаємо, російські диверсійно-розвідувальні групи намагались просунутись у напрямку Херсона.

Ще на початку грудня видання «РБК-Україна» повідомило, що російські військові можуть найближчим часом здійснити ще одну операцію — з метою наступу на Херсон, форсувавши Дніпро, оскільки всі мости в напрямку цього міста зруйновані або пошкоджені.

А на території окупованої Кінбурнської коси збільшилась кількість російських військових підрозділів для того, щоб тримати оборону і не дати українським військам форсувати Дніпро.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, коментуючи інформацію про можливий наступ російських військ на правий берег Дніпра, запевнив, що українські військові були готові до такого розвитку подій ще кілька місяців тому.