В Очакові знесуть 24 дерева: виконком ухвалив рішення
-
- Аліна Квітко
-
•
-
15:10, 27 грудня, 2024
-
В Очакові виконком ухвалив рішення про знесення 24 дерев породи: горіх, тополя та береза.
Відповідне рішення розміщено на сайті Очаківської міської ради.
Дозвіл було надано за результатами обстеження зелених насаджень, які потребують знесення.
Мова йде про дерева за адресами:
• 1 горіх на вул. Героя України Ніконова Миколи, 22/2;
• 1 тополя на вул. Космонавтів, 2;
• 1 тополя на вул. Кобзаря, 12;
• 1 береза на вул. Г.Потьомкіна, 4;
• 20 тополь на вул. Будівельників, 35 (біля ліцею).
Водночас виконавчий комітет рекомендував висадити на місці зрубаних дерев, нові насадження.
Нагадаємо, що в Очакові створили комісію для огляду стану дерев у місті, які потрібно видалити зокрема через їх аварійний стан. Відповідне рішення прийняли 13 вересня на засіданні виконавчого комітету Очаківської міської ради.
Крім того, у Миколаєві протягом 2024 року КП «Миколаївські парки» планували знести 982 дерева.
Останні новини про: Очаків