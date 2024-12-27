В Очакові знесуть 24 дерева: виконком ухвалив рішення

Спиляні дерева у Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»

В Очакові виконком ухвалив рішення про знесення 24 дерев породи: горіх, тополя та береза.

Відповідне рішення розміщено на сайті Очаківської міської ради.

Дозвіл було надано за результатами обстеження зелених насаджень, які потребують знесення.

Мова йде про дерева за адресами:

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• 1 горіх на вул. Героя України Ніконова Миколи, 22/2;

• 1 тополя на вул. Космонавтів, 2;

• 1 тополя на вул. Кобзаря, 12;

• 1 береза на вул. Г.Потьомкіна, 4;

• 20 тополь на вул. Будівельників, 35 (біля ліцею).

Водночас виконавчий комітет рекомендував висадити на місці зрубаних дерев, нові насадження.

Нагадаємо, що в Очакові створили комісію для огляду стану дерев у місті, які потрібно видалити зокрема через їх аварійний стан. Відповідне рішення прийняли 13 вересня на засіданні виконавчого комітету Очаківської міської ради.

Крім того, у Миколаєві протягом 2024 року КП «Миколаївські парки» планували знести 982 дерева.