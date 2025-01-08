В Україні у 2024 році при розмінуванні вилучили 133 тисячі мін та снарядів

Піротехніки знищили мінометну міну знайдену поблизу села на Миколаївщині. Архівне фото: «МикВісті»

Від початку повномасштабної війни рятувальники та правоохоронці розміновали понад дві тисячі квадратних кілометрів території України. Лише у 2024 році вдалося очистити 695 квадратних кілометрів землі та знищити понад 133 тисячі мін і снарядів.

Про це стало відомо під час урядової наради.

Як зазначив, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, за цей час сапери поліції вилучили більше 898 тисяч вибухонебезпечних предметів.

За його словами, в Україні модернізується Центр підводного розмінування. Наразі 336 саперів-водолазів готові до виконання завдань, серед яких 24 фахівця для глибоководного розмінування з використанням барокамер на глибину до 50 метрів.

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«У планах на цей рік: створити міжвідомчу тренувальну базу для кінологічних підрозділів системи МВС, впровадити Реєстр територій, забруднених або ймовірно забруднених вибухонебезпечними предметами. І, звісно, розширювати арсенал інноваційних протимінних технологій», — розповів міністр.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль додав, що у 2025 році планується технічне обстеження 31 тисячі квадратних кілометрів території. Також заплановали створити тренувальну базу для роботи з мінно-пошуковими собаками та собаками-детекторами.

Нагадаємо, 7 січня 2025 року піротехніки знищили мінометну міну «Нона» калібром 120 міліметрів, знайдену поблизу села Прибузьке Галицинівської громади Миколаївщини.

Як триває розмінування Миколаївщини?

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині, повідомили в Міністерстві економіки. Там також зазначили, що область є пріоритетною у питанні розмінування через її плодовиті землі.

Від початку великої війни на Миколаївщині потенційно заміновано 754 тисячі гектарів, що складає 30% усієї області, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.