В Україні у 2024 році при розмінуванні вилучили 133 тисячі мін та снарядів
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- Світлана Іванченко
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17:51, 08 січня, 2025
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Від початку повномасштабної війни рятувальники та правоохоронці розміновали понад дві тисячі квадратних кілометрів території України. Лише у 2024 році вдалося очистити 695 квадратних кілометрів землі та знищити понад 133 тисячі мін і снарядів.
Про це стало відомо під час урядової наради.
Як зазначив, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, за цей час сапери поліції вилучили більше 898 тисяч вибухонебезпечних предметів.
За його словами, в Україні модернізується Центр підводного розмінування. Наразі 336 саперів-водолазів готові до виконання завдань, серед яких 24 фахівця для глибоководного розмінування з використанням барокамер на глибину до 50 метрів.
«У планах на цей рік: створити міжвідомчу тренувальну базу для кінологічних підрозділів системи МВС, впровадити Реєстр територій, забруднених або ймовірно забруднених вибухонебезпечними предметами. І, звісно, розширювати арсенал інноваційних протимінних технологій», — розповів міністр.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль додав, що у 2025 році планується технічне обстеження 31 тисячі квадратних кілометрів території. Також заплановали створити тренувальну базу для роботи з мінно-пошуковими собаками та собаками-детекторами.
Нагадаємо, 7 січня 2025 року піротехніки знищили мінометну міну «Нона» калібром 120 міліметрів, знайдену поблизу села Прибузьке Галицинівської громади Миколаївщини.
Як триває розмінування Миколаївщини?
Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині, повідомили в Міністерстві економіки. Там також зазначили, що область є пріоритетною у питанні розмінування через її плодовиті землі.
Від початку великої війни на Миколаївщині потенційно заміновано 754 тисячі гектарів, що складає 30% усієї області, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Станом на квітень 2024 року сапери обстежили та розмінували вже майже третину цієї території — 211 тисяч гектарів території області, повідомив перший заступник очільника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.
Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «МикВісті» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.
У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.
Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.
Відомо, що компанія Demining of Ukraine розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.
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