На трасі «Одеса-Рені» за ₴1,4 млн облаштують стоянку для відпочинку водіїв
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- Альона Коханчук
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10:34, 13 січня, 2025
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На Одещині за 1,4 мільйона гривень облаштують стоянку для автомобілів та відпочинку водіїв.
Про це свідчать дані на порталі електронних закупівель Prozorro.
Замовником робіт виступає Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області. Стоянку облаштовуватимуть на трасі Одеса-Рені по дорозі до Румунії на 307 кілометрі міжнародної траси зліва. Загальна вартість проєкту становить 1 мільйон 463 тисячі гривень. Гроші візьмуть з міжнародної технічної допомоги проєкту «RO-MD–UA».
Зазначимо, що тендер провели без аукціону. Переможцем обрали товариство з обмеженою відповідальністю «ВІАКОН Україна». За даними Youcontrol, засновником цієї київської фірми є Анатолій Зіненко.
До 28 лютого 2025 року підрядник має облаштувати майданчик з необхідною інфраструктурою для безпечного паркування, освітлення та відпочинку водіїв. Проєктні роботи, включаючи освітлення, лінії зв’язку та геологічні дослідження, а також підготовчі роботи та експертиза проєкту.
Нагадаємо, що виконавчий комітет міської ради затвердив місця для платного паркування для центру Миколаєва.
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич пояснив, чому у центрі міста організовують платне паркування, де раніше це було заборонено. За його словами, Миколаїв йде шляхом інших міст України, де вже не перший рік працюють платні стоянки.
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