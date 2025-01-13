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На трасі «Одеса-Рені» за ₴1,4 млн облаштують стоянку для відпочинку водіїв

На Одещині облаштують стоянку для автомобілів Фото: PixabayНа Одещині облаштують стоянку для автомобілів Фото: Pixabay

На Одещині за 1,4 мільйона гривень облаштують стоянку для автомобілів та відпочинку водіїв.

Про це свідчать дані на порталі електронних закупівель Prozorro.

Замовником робіт виступає Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області. Стоянку облаштовуватимуть на трасі Одеса-Рені по дорозі до Румунії на 307 кілометрі міжнародної траси зліва. Загальна вартість проєкту становить 1 мільйон 463 тисячі гривень. Гроші візьмуть з міжнародної технічної допомоги проєкту «RO-MD–UA».

Скриншот з Prozorro.Скриншот з Prozorro.

Зазначимо, що тендер провели без аукціону. Переможцем обрали товариство з обмеженою відповідальністю «ВІАКОН Україна». За даними Youcontrol, засновником цієї київської фірми є Анатолій Зіненко.

До 28 лютого 2025 року підрядник має облаштувати майданчик з необхідною інфраструктурою для безпечного паркування, освітлення та відпочинку водіїв. Проєктні роботи, включаючи освітлення, лінії зв’язку та геологічні дослідження, а також підготовчі роботи та експертиза проєкту.

тендерна докумнтація. Скриншот з Prozorro.тендерна докумнтація. Скриншот з Prozorro.
тендерна докумнтація. Скриншот з Prozorro.тендерна докумнтація. Скриншот з Prozorro.

Нагадаємо, що виконавчий комітет міської ради затвердив місця для платного паркування для центру Миколаєва.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич пояснив, чому у центрі міста організовують платне паркування, де раніше це було заборонено. За його словами, Миколаїв йде шляхом інших міст України, де вже не перший рік працюють платні стоянки.  

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