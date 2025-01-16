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В селі на Одещині знайшли артснаряд часів Другої світової війни

Артснаряд Другої світової війни знайдений раніше у Хмельницькій області, фото: lb.uaАртснаряд Другої світової війни знайдений раніше у Хмельницькій області, фото: lb.ua

Вчора вдень, 15 січня, в Одеському районі, у селищі Авангард, виявили вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни. 

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

Снаряд калібру 70 міліметрів знайшли на вулиці Фруктовій. Як зазначили у ДСНС, вилучення та знищення небезпечного предмета заплановане на 16 січня.

Хто і коли розмінує Миколаївську область?

Вже понад два роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.

Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.

Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».

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