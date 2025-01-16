В селі на Одещині знайшли артснаряд часів Другої світової війни
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
12:49, 16 січня, 2025
-
Вчора вдень, 15 січня, в Одеському районі, у селищі Авангард, виявили вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Одеській області.
Снаряд калібру 70 міліметрів знайшли на вулиці Фруктовій. Як зазначили у ДСНС, вилучення та знищення небезпечного предмета заплановане на 16 січня.
Хто і коли розмінує Миколаївську область?
Вже понад два роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.
Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.
Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».
Останні новини про: Мінна безпека