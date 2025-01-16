Нову поромну лінію можуть відкрити між Україною та Румунією

Нову поромну лінію можуть відкрити між Рені та румунською Браїлою. Фото: Асоціація «Укрпорт»

У планах Мінрозвитку модернізація пункту пропуску «Орлівка-Ісакча» для того, щоб через нього могли проходити не лише пасажирські, але й торговельні судна. Також у планах запуск нової поромної лінії між між Рені та Браїлою (Румунія).

Про це повідомляє Асоціація «Укрпорт».

Перспективи сполучення між Україною та Румунією обговорювали на зустрічі у форматі QUINT. У ній брали участь представники не тільки обох держав, але й Молдови, США та Єврокомісії.

Як розповів заступник міністра розвитку громад і територій України Сергій Деркач, пункт пропуску «Орлівка — Ісакча» модернізують, щоби через нього могли проходити баржі та контейнери.

«Але для успіху цих проєктів потрібні інвестиції з боку бізнесу та від міжнародних партнерів», — додав Сергій Деркач.

Нагадаємо, що у 2024 році порти Одещини перевантажили бiльше 97 мільйонів тонн вантажу, що на 57% більше ніж у 2023 році.