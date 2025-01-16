На правобережній Херсонщині розмінували 63% територій

Розмінування на території Миколаївської області. Архівне фото «МикВісті»

На правобережжі Херсонської області вже розмінували 63% території.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що з 8 по 15 січня, піротехніки обстежили 57,8 гектарів територій та 3287,3 гектарів полів. Крім цього, обстежили 107 об’єктів.

Загалом, за цей період виявили 1582 вибухонебезпечних предметів. З початку розмінування загальна кількість виявлених вибухівок на правобережжі Херсонщини склала 222 тисяч 941 одиниці.