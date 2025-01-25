В ДЖКГ Миколаєва провели техобстеження будинку на Шнеєрсона, який вкрився тріщинами

Тріщини на будинку на Шнеерсона 2, фото «МикВісті»

В департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради провели технічне обстеження житлового будинку за адресою Шнеєрсона, 2.

Про це сказав заступник директора департаменту ЖКГ Артем Сапожник, відповідаючи на питання кореспондента «МикВісті».

Як відомо, мешканці будинку почали помічати величезні наскрізні тріщини на фасаді дому, всередині у підʼїздах та навіть у квартирах з новим ремонтом. А в департаменті ЖКГ тоді пообіцяли замовити техвіт.

Тріщини на будинку на Шнеерсона 2, фото «МикВісті» Тріщини на будинку на Шнеерсона 2, фото «МикВісті»

Наразі технічний звіт вже готовий, однак його окремі висновки потребують уточнення спеціалістів, сказав Артем Сапожник. Після цих роз'яснень в департаменті ЖКГ обіцяють або замовити проєкт на відновлення будинку, або відновити його поточним ремонтом.

— Ми провели технічне обстеження цього будинку. На зараз ми оцінюємо отриманий технічний звіт. Там є певні висновки, які потребують уточнення у технічних спеціалістів. Вже по результатам оцінки ми будемо далі приймати рішення, що ми будемо робити. Будемо або проєктувати, або намагатися зробити поточним ремонтом. Вже в залежності від того, які роз'яснення нам будуть саме технічні спеціалісти, – сказав Артем Сапожник.

Читайте також статтю «МикВісті» «Стелі сипляться шматками». Чому дім на Шнеєрсона, 2 в Миколаєві покрився тріщинами і хто за це має відповідати».

Що з відновленням будинків у Миколаєві?

У 2024 році на відновлення пошкоджених або зруйнованих багатоквартирних будинків планують витратити з бюджету Миколаєва 45 мільйонів гривень, натомість у минулому 2023 році на це виділили 40 мільйонів гривень.

Першу пошкоджену обстрілами багатоповерхівку Миколаєва почали відновлювати коштом міського бюджету у липні 2023 року. Йдеться про будинок на Крилова, в який влітку 2022 року влучила російська ракета.

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Наприкінці року департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради відзвітував, що за 2023 рік було капітально відремонтовано чотири житлових багатоквартирних будинки, які зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів російських військ.

Після цього Департамент ЖКГ оголосив торги на відновлення п'ятиповерхівки у центрі Миколаєва, яку восени 2022 року зруйнувала російська ракета. Згодом «МикВісті» показали, як триває процес його відновлення.

А у квітні 2024 року Департамент ЖКГ оголосив ще один тендер на капітальний ремонт багатоповерхівки по вулиці Космонавтів, 132 у Миколаєві. Ще трьома будинками, які очікують на відбудову, є будинки за адресами Аляуди, 2, Райдужна, 61 та Космонавтів, 142 В.

Водночас міська рада підтримала спрямування коштів з бюджету Миколаєва на технічне обстеження приватних будинків, що постраждали від війни.

«МикВісті» також розібралися, чому мешканці деяких зруйнованих багатоповерхівок у Миколаєві відмовляються від демонтажу та що відбуватиметься з будинками далі у статті «Проблема відновлення будинків у Миколаєві: що змінилось за півроку?».

Редакція також дізналася, як триває процес видачі житлових сертифікатів мешканцям демонтованих будинків на Заводській 35, з якими проблемами вони зіштовхнулися та що чекає на мешканців далі. про це читайте у статті «МикВісті» «Перший демонтований дім у Миколаєві: чи отримують нове житло мешканці Заводської?».