На Миколаївщині перейменували залізниці, балки та Жовтневе водосховище

Вітовське (Жовтневе водосховище) у Миколаєві. Фото: Вікіпедія

У Миколаївській області перейменували географічні об’єкти в рамках деколонізації: нові назви отримали залізничні станції, балки та парки.

Відповідну постанову опубліковано на сайті Кабінет Міністрів України, пишуть «МикВісті».

Рішення ухвалено відповідно до Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії».

Водосховище «Жовтневе» отримало назву «Вітовське», яке є частиною гідрологічного заказника. Також перейменовані інші об'єкти.

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Залізничні станції

• Станцію «Грейгове», розташовану в Миколаївському районі, перейменували на «Миролюбове».

• Станція «Жовтнева» отримала нову назву «Вітовська».

Парки та балки

• Парк імені 1-го Травня у Вознесенському районі тепер називається «Парк Соборності».

• Парк імені Леніна в Миколаївському районі перейменували на «Парк Ольшанський».

• Балка «Курська» в Баштанському районі перейменована на «Полтавську балку».

• Балка «Московка» в Миколаївському районі стала «Джура балка».

• Балка «Суворова» у Миколаївському районі тепер носить назву «Малинівська балка».

Урочища та природні об’єкти

• Урочище «Ленінська Роща» отримало назву «Зелений Гай» (Баштанський район).

• Урочище «Первомайське» перейменували на «Козацький острів».

• Озеро «Чапаєво», що пересихає, тепер називається «Щасливе».

• Урочище «Кіровка» стало «Зарічним».

Нагадаємо, що у період з липня 2023 року по липень 2024 року в населених пунктах Миколаївської області перейменували 1137 топонімів. Окрім того, було демонтовано 9 памʼятників із російською імперською та радянською символікою.

Зокрема у липні 2024 року на Миколаївщині завершили процес перейменування та затвердили нові назви для 411 вулиць та провулків. У Миколаєві перейменували 49 вулиць і провулків, які дублювалися.

Оновлені назви населених пунктів Миколаївської області, які перейменували восени 2024 року, вже відображаються у сервісі Google Maps.

На мапі вже можна побачити місто Південноукраїнськ, яке до цього мало назву Южноукраїнськ. Верховна рада остаточно перейменувала місто у жовтні 2024 року. Водночас на мапі відображаються нові назви ще 18 сіл та селищ Миколаївської області, які парламент перейменував у вересні цього року.

Також в січні 2025 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №12351 про перейменування 103 українських загальних судів. Серед них три суди в Миколаєві та Миколаївській області.