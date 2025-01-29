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Суд зобов’язав забудовника в Южноукраїнську сплатити понад ₴1,1 млн боргу до бюджету

У Южноукраїнську забудовник заборгував 1,1 мільйона гривень до місцевого бюджету, фото: lexinform.com.ua, ілюстративнеУ Южноукраїнську забудовник заборгував 1,1 млн грн до місцевого бюджету, фото: lexinform.com.ua, ілюстративне

У Южноукраїнську забудовник ввів в експлуатацію багатоквартирний житловий будинок, але не сплатив до місцевого бюджету понад 1,1 мільйона гривень пайової участі в розвиток інфраструктури міста.

За словами Миколаївської обласної прокуратури, через бездіяльність міської ради вони самостійно подали позов до суду, який зобов’язав компанію виплатити борг. Однак забудовник оскаржив це рішення, намагаючись уникнути сплати.

Південно-західний апеляційний господарський суд залишив рішення без змін, підтвердивши, що кошти мають бути перераховані в бюджет. Справу передали на примусове виконання.

Нагадаємо, що за 11 місяців 2024 року землевласники та орендарі Миколаївщини сплатили понад 896 мільйонів гривень плати за землю.

Також слід зазначити, що за даними Мінагрополітики, у Миколаївській області середня вартість 1 гектара сільськогосподарської землі становить 34 033 гривень, що є однією з найнижчих цін в Україні.

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