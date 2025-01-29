Синоптики попереджають про туман у Миколаївській області
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- Світлана Іванченко
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15:00, 29 січня, 2025
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Сьогодні, 29 січня, у другій половині дня в Миколаєві та області очікується густий туман.
За інформацією Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, така погода збережеться вночі та завтра вранці.
За прогнозом очікується туман видимістю 100 — 500 метрів, оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Раніше повідомлялось, що у Миколаївській області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман.
Нагадаємо, що наприкінці січня в Україні прогнозують аномальне потепління. Очікується, що температура повітря прогріється до +20°С.
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