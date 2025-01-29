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Синоптики попереджають про туман у Миколаївській області

Миколаїв, архівне фото «МикВісті»Миколаїв, архівне фото «МикВісті»

Сьогодні, 29 січня, у другій половині дня в Миколаєві та області очікується густий туман.

За інформацією Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, така погода збережеться вночі та завтра вранці. 

За прогнозом очікується туман видимістю 100 — 500 метрів, оголошено І рівень небезпечності, жовтий. 

Раніше повідомлялось, що у Миколаївській області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман.

Нагадаємо, що наприкінці січня в Україні прогнозують аномальне потепління. Очікується, що температура повітря прогріється до +20°С. 

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