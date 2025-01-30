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В Очакові виконком дозволив знесуть по місту 24 дерева

Спиляні дерева у Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»Спиляні дерева у Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»

Виконавчий комітет Очаківської міської ради дозволив знести 24 дерева на території міста.

Відповідний проєкт рішення опубліковано на сайті Очаківської міської ради.

Зносити дерева буде Очаківська комунальна служба благоустрою за зверненням КП ОМР «Очаків-сервіс». Дерева планують спиляти за такими адресами:

  • вулиця Ободенка Володимира, 144 – 1 дерево породи горіх;
  • вулиця Ободенка Володимира, 146 – 1 дерево породи горіх;
  • вулиця Ободенка Володимира, 153 – 5 дерев породи горіх;
  • вулиця Ободенка Володимира, 162 – 3  дерева породи горіх;
  • вулиця Ободенка Володимира, 164 – 2 дерева породи горіх; 1 дерево породи абрикос;
  • вулиця Героїв Очакова, 3 – вулиця Слобідська – вулиця Турецький вал – вулиця Ободенка Володимира – вулиця Нікольська – 11 дерев породи акація;

Крім того, комунальному підприємству «Очаків-сервіс» рекомендували висадити нові зелені насадження.   

Скриншот проєкту рішенняСкриншот проєкту рішення

Нагадаємо, що у грудні минулого року в Очакові виконком ухвалив рішення про знесення 24 дерев породи: горіх, тополя та береза.                                       

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