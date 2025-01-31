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Герої серед нас: хірург на Одещині продовжив операцію під час російської атаки

Наслідки російського обстрілу Чорноморська, 31 грудня 2025 року. Фото: Одеська ОВАНаслідки російського обстрілу Чорноморська, 31 грудня 2025 року. Фото: Одеська ОВА

Під час сьогоднішнього російського обстрілу Чорноморську завідувач хірургічного відділення міської лікарні Мохаммед Закарія не припинив операцію, незважаючи на вибухи.

Як розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер, вибуховою хвилею в операційній вибило скло, і доктор був поранений.

«Під час сьогоднішньої терористичної атаки на Чорноморськ завідуючий хірургічним відділенням міської лікарні Мохаммед Закарія якраз робив операцію. Попри дзижчання дронів та вибухи —  не зупинявся, рятував здоровʼя людини. Через вибухову хвилю в операційній вилетіло скло, хірург отримав поранення», — розповів він.

За його словами, навіть після важкої ночі Мохаммед Закарія вранці повернувся до лікарні, щоб продовжувати рятувати життя.

«Після важкої ночі зранку Мохаммед Ахметович вийшов на роботу та продовжує рятувати життя. Дякуємо за відданість і незламність! Україна тримається завдяки таким людям», — подякував керівник ОВА. 

Завідувач хірургічного відділення міської лікарні Мохаммед Закарія. Фото: Одеська ОВАЗавідувач хірургічного відділення міської лікарні Мохаммед Закарія. Фото: Одеська ОВА

Нагадаємо, що на Одещині внаслідок дронової атаки Чорноморська, вночі 31 січня, постраждали четверо людей. Внаслідок обстрілу пошкоджені міська лікарня, приватний будинок, адмінбудівля, зерновий склад та вантажні автомобілі.

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