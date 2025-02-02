У Південноукраїнську на пішохідну доріжку витратять ₴3,6 млн, до цього в ремонт іншої сторони вулиці вклали ₴3,4 млн
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- Альона Коханчук
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10:25, 02 лютого, 2025
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У Південноукраїнську на облаштування пішохідної доріжки по вулиці Енергобудівників витратять ще 3,6 мільйона гривень.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».
Нагадаємо, що у жовтні 2024 року Первомайське комунальне підприємство «Служба комунального господарства» уклало договір з підрядником на 3 мільйони 556 тисяч 542 гривні. Фізична особа підприємець Ніна Дяченко мала до 1 грудня викласти тротуар фігурною плиткою з бордюрами, встановлено лавки та урни. Також там передбачалося облаштування велодоріжки.
Проте Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби перевіривши закупівлю виявило порушення та зобов’язало замовника розірвати договір. На той час умови договору вже були виконані на 85%. Первомайське комунальне підприємство «Служба комунального господарства» все ж розірвало договір з підрядником та зменшило вартість робіт на 125 тисяч 981 гривню.
Відповідно було зменшено обсяг робіт — обсяг покриття з фігурних елементів мощення, обсяг основ під тротуари та кількості витрат для цих робіт.
Новий тендер оголосили 31 січня. Скоріш за все мова йде про ремонт протилежної сторони вулиці. Відповідно до технічного завдання, підрядник має розібрати старе покриття, облаштувати основу під тротуарну плитку, а після цього укласти доріжку фігурною плиткою у чотирьох кольорах: жовтому, білому, чорному та сірому. Також підрядник повинен встановити бордюри, лавки та урни. Всі роботи мають виконати до 1 вересня 2025 року.
Наразі приймаються пропозиції від учасників, аукціон заплановано на 10 лютого.
Нагадаємо, що у селі Кир’яківка на Миколаївщині за 3,4 мільйона гривень планують відремонтувати дорогу. Мова йде про ремонт дороги від перехрестя вулиць Зоряна і Сільська до вулиці Кооперативна.
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