У Південноукраїнську на пішохідну доріжку витратять ₴3,6 млн, до цього в ремонт іншої сторони вулиці вклали ₴3,4 млн

Облаштована доріжка по вулиці Енергобудівників. Фото: ЮжБуд

У Південноукраїнську на облаштування пішохідної доріжки по вулиці Енергобудівників витратять ще 3,6 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Нагадаємо, що у жовтні 2024 року Первомайське комунальне підприємство «Служба комунального господарства» уклало договір з підрядником на 3 мільйони 556 тисяч 542 гривні. Фізична особа підприємець Ніна Дяченко мала до 1 грудня викласти тротуар фігурною плиткою з бордюрами, встановлено лавки та урни. Також там передбачалося облаштування велодоріжки.

Проте Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби перевіривши закупівлю виявило порушення та зобов’язало замовника розірвати договір. На той час умови договору вже були виконані на 85%. Первомайське комунальне підприємство «Служба комунального господарства» все ж розірвало договір з підрядником та зменшило вартість робіт на 125 тисяч 981 гривню.

Облаштована доріжка по вулиці Енергобудівників. Фото: ЮжБуд Скриншот тендерної документації з ProZorro Облаштована доріжка по вулиці Енергобудівників. Фото: ЮжБуд

Відповідно було зменшено обсяг робіт — обсяг покриття з фігурних елементів мощення, обсяг основ під тротуари та кількості витрат для цих робіт.

Скриншот тендерної документації з ProZorro

Новий тендер оголосили 31 січня. Скоріш за все мова йде про ремонт протилежної сторони вулиці. Відповідно до технічного завдання, підрядник має розібрати старе покриття, облаштувати основу під тротуарну плитку, а після цього укласти доріжку фігурною плиткою у чотирьох кольорах: жовтому, білому, чорному та сірому. Також підрядник повинен встановити бордюри, лавки та урни. Всі роботи мають виконати до 1 вересня 2025 року.

Наразі приймаються пропозиції від учасників, аукціон заплановано на 10 лютого.

Нагадаємо, що у селі Кир’яківка на Миколаївщині за 3,4 мільйона гривень планують відремонтувати дорогу. Мова йде про ремонт дороги від перехрестя вулиць Зоряна і Сільська до вулиці Кооперативна.