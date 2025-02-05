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Минулого року по Україні встановили 12 модульних клінік

у містах України встановили 12 модульних клінік. Фото: МОЗу містах України встановили 12 модульних клінік. Фото: МОЗ

Минулого року по Україні встановили 12 модульних клінік. Клініки первинної медичної допомоги та станцію для бригад екстреної медичної допомоги з’явилися в Одеській, Харківській, Херсонській, Сумській та Чернігівській областях.

Про це повідомляють в Міністерстві охорони здоров’я.

Зазначається, що у закладах працюватимуть мобільні бригади лікарів та медичних сестер/братів. Кожна з клінік має всі необхідні зручності: електрику, санітарні вузли, кімнати очікування, кімнати для огляду пацієнтів тощо.

Також амбулаторії оснащені необхідним обладнанням та готові до роботи в умовах аварійних відключень світла. Модульні клініки обслуговуватимуть близько 50 тисяч пацієнтів. Проєкт фінансується Європейським Союзом.

Також вказується, що за попередні роки вже встановлено 29 модульних клінік на Херсонщині, Харківщині, Сумщині, Миколаївщині, Чернігівщині, Одещині, Донеччині та Житомирщині.

Нагадаємо, що у червні 2024 року у селі Весняне Миколаївської області відкрито модульну клініку первинної медичної допомоги.

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