Депутати Миколаївської облради планують остаточно затвердити свої права на управління комунальним майном та створити новий підрозділ

Управління комунальним майном. Фото: ti-ukraine.org

Депутати Миколаївської обласної ради планують затвердити права облради розпоряджатися комунальним майном та створити новий структурний підрозділ, який займатиметься цими питаннями.

Про це стало відомо на засіданні обласної комісії з питань спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, житлово-комунального господарства, капітального будівництва та архітектури, повідомляють «МикВісті».

Керівник виконавчого апарату облради Тетяна Лабарткава повідомила, що з 2000 по 2019 рік діяло рішення обласної ради про управління майном, де були визначені повноваження обласної ради та делегувались повноваження управління майном обласній адміністрації. 16 травня 2019 року депутати скасували це рішення, але деякі питання «залишились в вакуумі». Вона зазначила, що проєктом рішення пропонується закріпити виключно за обласною радою такі повноваження:

призначення керівників суб'єктів господарювання;

утворення на базі майна спільної власності юридичних осіб;

затвердження їхніх статутів та положень;

реорганізація та ліквідація підприємств;

прийняття рішень про закріплення майна за відповідними суб’єктами на праві оперативного управління та/або господарського відання;

надання дозволу на здійснення застави майна в установлених законом випадках;

передача в оренду майна в порядку, встановленому обласною радою;

облік суб’єктів та нерухомого майна;

контроль за ефективністю використання майна;

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Водночас продаж та списання майна відбуватиметься відповідно до затвердженого обласною радою порядку, а депутати обласної ради розглядатимуть питання про приватизацію, передачу, придбання, обмін та концесію майна.

Миколаївська обласна державна адміністрація виступатиме органом управління майном в порядку визначеним їхнім статутом без права розпорядження майном.

Також пропонується створити Управління майном комунальної власності — структурний підрозділ виконавчого апарату, в межах затвердженої загальної чисельності виконавчого апарату — 65 осіб.

«Це управління буде як структурний підрозділ виконавчого апарату без права юридичної особи. Воно буде здійснювати повноваження, які визначені в його положенні. В подальшому буде все виноситись на розгляд голови обласної ради, обласної ради та відповідних постійних комісій», — додала вона.

Однак зміни до структури виконавчого апарату Миколаївської обласної ради пропонується відтермінувати до 1 травня 2025 року. За словами Тетяни Лабарткавої, це потрібно для того, щоб призначити нових працівників. Також вона зазначила, що у майбутньому в Управлінні майном комунальної власності хочуть створити відділ обліку майна, але це тільки в планах.

Нагадаємо, що 16 травня 2019 року, депутати Миколаївської обласної ради ухвалили рішення забрати повноваження у Миколаївської обласної державної адміністрації управляти обласним комунальним майном. Варто зазначити, що ініціатором розгляду та ухвалення рішення про передачу повноважень з управління комунальним майном став тодішній голова партії «Наш край» в Миколаївській області Юрій Кормишкін. 16 травня, під час сесії Миколаївської обласної ради він заявляв, що облдержадміністрація не справляється з покладеними на неї зобов'язаннями з управління комунальним майном.

Тоді у Миколаївській облдержадміністрації розповіли, на підставі яких нормативних документів продовжують управляти комунальним майном області, незважаючи на рішення обласної ради.

Тодішня голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко заявила, що Миколаївській облдержадміністрації не вигідно, щоб обласна рада розпоряджалася комунальним майном. А ексголова Миколаївської ОДА Олександр Стадник виступив проти ідеї забрати повноваження у Миколаївської обласної державної адміністрації управляти обласним комунальним майном.