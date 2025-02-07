  • пʼятниця

    7 лютого, 2025

  • -3°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 7 лютого , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • -3° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Спортсмени та тренери з Херсонщини отримуватимуть щомісячні стипендії

Спортсмен з Херсона переміг на Чемпіонаті в Іспанії. Фото: з соцмереж Романа МрочкоСпортсмен з Херсона переміг на Чемпіонаті в Іспанії. Фото: з соцмереж Романа Мрочко

39 спортсменів та 10 тренерів з Херсонщини цьогоріч отримуватимуть щомісячні обласні стипендії.

Як повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА, таке рішення ухвалили на засіданні координаційної ради з питань фізичної культури і спорту.

Зазначається, що стипендії призначені для переможців і призерів офіційних міжнародних та всеукраїнських змагань. Зокрема, їх отримають шість спортсменів з олімпійських видів спорту елітної групи, п’ять спортсменів з паралімпійських, дефлімпійських видів спорту елітної групи. А також, 17 — з олімпійських видів спорту провідної групи, чотири  — з ігрових видів спорту, п’ять — з паралімпійських, дефлімпійських видів спорту, два — з неолімпійських видів спорту.

Крім того,  п’ять тренерів спортсменів з олімпійських видів спорту елітної групи та ще п’ять тренерів спортсменів з паралімпійських, дефлімпійських видів спорту елітної групи.

«Кожен і кожна в цьому переліку без сумніву заслуговують на ці стипендії. Це — спортсмени, які прославляють наш регіон на спортивних аренах. Херсонщина пишається ними», — зазначив заступник голови Херсонської ОВА Володимир Клюцевський.

Раніше повідомлялось, що вихованець Херсонського дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки №4, Тимофій Віділ, здобув золоту медаль з дзюдо у ваговій категорії до 34 кг на змаганнях в Іспанії.

Останні новини про: Херсонщина

На Херсонщині поліцейські евакуювали пораненого чоловіка та ще трьох місцевих жителів
«Абсолютно відверто», — у громаді на Херсонщині планують вирощувати лікарську коноплю
На Херсонщині мобільні аптеки обслуговують майже 90 населених пунктів
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві сім профтехучилищ планують передати з держвласності в обласну

Аліна Квітко
новини

До кінця року усі зарядні станції для електромобілів в Миколаєві облаштують камерами спостереження

Аліса Мелік-Адамян
новини

На дорогах та в громадах Миколаївщини хочуть встановити камери відеоспостереження по аналогії з «Безпечним містом»

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві збираються запустити тролейбуси до Матвіївки: як вони курсуватимуть

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві перекрили аварійний вхід у містечку «Казка»: керівництво каже, що планує його відремонтувати

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Херсонщина

На Херсонщині мобільні аптеки обслуговують майже 90 населених пунктів
«Абсолютно відверто», — у громаді на Херсонщині планують вирощувати лікарську коноплю
На Херсонщині поліцейські евакуювали пораненого чоловіка та ще трьох місцевих жителів

У Миколаєві сім профтехучилищ планують передати в обласну власність

Депутати Миколаївської облради планують остаточно затвердити свої права на управління комунальним майном та створити новий підрозділ

5 годин тому

Борці з Миколаєва завоювали 28 нагород на чемпіонаті з джиу-джитсу

Головне сьогодні