Спортсмени та тренери з Херсонщини отримуватимуть щомісячні стипендії

Спортсмен з Херсона переміг на Чемпіонаті в Іспанії. Фото: з соцмереж Романа Мрочко

39 спортсменів та 10 тренерів з Херсонщини цьогоріч отримуватимуть щомісячні обласні стипендії.

Як повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА, таке рішення ухвалили на засіданні координаційної ради з питань фізичної культури і спорту.

Зазначається, що стипендії призначені для переможців і призерів офіційних міжнародних та всеукраїнських змагань. Зокрема, їх отримають шість спортсменів з олімпійських видів спорту елітної групи, п’ять спортсменів з паралімпійських, дефлімпійських видів спорту елітної групи. А також, 17 — з олімпійських видів спорту провідної групи, чотири — з ігрових видів спорту, п’ять — з паралімпійських, дефлімпійських видів спорту, два — з неолімпійських видів спорту.

Крім того, п’ять тренерів спортсменів з олімпійських видів спорту елітної групи та ще п’ять тренерів спортсменів з паралімпійських, дефлімпійських видів спорту елітної групи.

«Кожен і кожна в цьому переліку без сумніву заслуговують на ці стипендії. Це — спортсмени, які прославляють наш регіон на спортивних аренах. Херсонщина пишається ними», — зазначив заступник голови Херсонської ОВА Володимир Клюцевський.

Раніше повідомлялось, що вихованець Херсонського дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки №4, Тимофій Віділ, здобув золоту медаль з дзюдо у ваговій категорії до 34 кг на змаганнях в Іспанії.