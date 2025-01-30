Спортсмен з Херсона переміг на чемпіонаті з дзюдо в Іспанії

Спортсмен з Херсона переміг на Чемпіонаті в Іспанії, фото з соцмереж Романа Мрочко

Вихованець Херсонського дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки №4, Тимофій Віділ, здобув золоту медаль з дзюдо у ваговій категорії до 34 кг на змаганнях в Іспанії.

Як повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, змагання відбулися у Вері.

Тренується спортсмен під керівництвом Олександра Гринька.

«Вітаємо спортсмена та бажаємо нових звершень! Херсон живе. Переможемо», – додав Роман Мрочко.

Нагадаємо, 25-26 січня у Києві відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні та чемпіонат з багатоборства серед дорослих, молоді та юніорів.

Вихованці Миколаївської спортивної школи з легкої атлетики вибороли чотири нагороди.Так, золото та срібло здобув Андрій Куліуш у змаганнях з потрійного стрибку в двох різних категоріях. Бронзова нагорода з бігу на 400 метрів у Віктора Волкорєзова.