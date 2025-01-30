Спортсмен з Херсона переміг на чемпіонаті з дзюдо в Іспанії
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- Анна Гакман
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20:32, 30 січня, 2025
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Вихованець Херсонського дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки №4, Тимофій Віділ, здобув золоту медаль з дзюдо у ваговій категорії до 34 кг на змаганнях в Іспанії.
Як повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, змагання відбулися у Вері.
Тренується спортсмен під керівництвом Олександра Гринька.
«Вітаємо спортсмена та бажаємо нових звершень! Херсон живе. Переможемо», – додав Роман Мрочко.
Нагадаємо, 25-26 січня у Києві відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні та чемпіонат з багатоборства серед дорослих, молоді та юніорів.
Вихованці Миколаївської спортивної школи з легкої атлетики вибороли чотири нагороди.Так, золото та срібло здобув Андрій Куліуш у змаганнях з потрійного стрибку в двох різних категоріях. Бронзова нагорода з бігу на 400 метрів у Віктора Волкорєзова.
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