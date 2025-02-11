В Держагентстві відновлення обіцяють запустити питну воду у Миколаїв до серпня 2025 року

Голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин на Конференції з відновлення України, 11 червня 2024 рік, фото «МикВісті»

Централізоване постачання питної води у Миколаєві обіцяють запустити до серпня 2025 року.

Про це повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин 10 лютого під час дискусійної панелі про великі інфраструктурні проєкти, передає кореспондент «МикВісті».

— Якби ми будували звичайним темпом і по звичайним процедурам, то, я думаю, що нам потрібно було б приблизно півтора роки, щоб побудувати цей об'єкт. На сьогодні ми ставимо задачу до серпня місяця подати воду на місто Миколаїв, – сказав Сергій Сухомлин.

Водночас він додав, що вартість будівництва нового водогону для Миколаєва вдалося зменшити з 8 до 5 мільярдів гривень.

Реклама

— Причому від попереднього ТЕО, я думаю, що економія в нас буде складати приблизно не менше 3 мільярдів гривень від попереднього прорахованого ТЕО по даному об'єкту. Хочу також додати, що ми значно покращили сам проєкт, додавши часткові перетворювачі, яких не було прийнято: абсолютно нову сучасну станцію забору води і багато інших елементів, які, з одного боку, мали б здорожчати проєкт, але з іншого боку ми покажемо значною економію, – сказав Сергій Сухомлин.

Після цього виступив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, який розповів про «тимчасове рішення», яке допоможе пустити питну воду у місто одночасно з запуском нового водогону.

— В цьому напрямку ми зараз також співпрацюємо з Агенцією. Пропонується, скажімо так, тимчасове рішення, яке, на думку спеціалістів Агенції, дозволить Миколаєву запустити водопостачання. Наголошую, що у міста Миколаєва немає потреби в будівництві труби – нас цікавить питна вода. Тому, в принципі, у нас не стоїть задача прокласти трубу до серпня – у нас задача отримати питну воду в місті Миколаїв. Тому є технічне рішення агенції, що це питання буде вирішено і тимчасове рішення буде використання очисних споруд, – сказав міський голова.

До цього новий водогін для Миколаєва обіцяли побудувати до осені 2025 року. Але це не гарантує того, що місто одразу отримає питну воду, оскільки для цього потрібно ще побудувати нову систему очищення води, повідомили в Європейському інвестиційному банку.

Будівництво нового водогону розпочали на початку 2025 року. А вартість робіт зменшили з 8,7 до 5 мільярдів гривень. Це стало можливим після детального аналізу проєкту, який виявив кілька помилок у плануванні.

Читайте також статтю «МикВісті» «Три роки без питної води: яким буде майбутній водогін для Миколаєва?».

Водогін для Миколаєва

З моменту як російські війська пошкодили водогін, що забезпечував Миколаїв водою, минуло вже майже три роки. Відтоді майже півмільйонне місто залишилось без без централізованого постачання питної води. Зараз миколаївці отримують воду з резервного джерела, що викликає багато питань до якості такої води та вмісту солей у її складі.

Солона вода пошкодила 1200 кілометрів водопровідної мережі міста. Директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко повідомив, що замінити усю протяжність мережі, що зазнала руйнувань через подачу солоної води, неможливо. Станом на серпень 2024 року вдалося замінити лише близько 3 кілометрів мережі.

Пошкоджені солоною водою труби, що зберігаються на підприємстві «Миколаївводоканал», серпень 2024 року, фото «МикВісті»

Увесь цей час представники державної та місцевої влади шукали варіанти, як можна відновити питне водопостачання у Миколаєві. Остаточне рішення знайшли у 2024 році: новий водогін прокладатимуть з Нової Одеси, а гроші виділили з держбюджету.

Служба відновлення області вже обрала підрядників, які працюватимуть за принципом «проєктуй-будуй». Ними стали три компанії, кожна з яких відповідає за одну з трьох ділянок робіт: «Укртрансміст», «Ростдорстрой» та «Автострада».

Майбутній водогін для Миколаєва обіцяють побудувати та запустити до осені 2025 року, сказав голова Держагентства відновлення Сергій Сухомлин.

Але досі залишилось невирішеним питання, якою проєктною потужністю буде новий водогін: з одного боку є думка, що в Миколаєві зменшилось споживання води, а тому потрібно робити новий розрахунок, з іншого — обмеження кількості води може прямо впливати на майбутній розвиток міста та промисловості у ньому.

Ще під час конференції у Берліні у 224 році перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, відповідаючи на запитання «МикВісті», заявив, що відсутність питної води у Миколаєві — одна з найбільших проблем в Україні, яку в найближчий час має вирішити держава.

А президент Володимир Зеленський доручив будувати новий водогін для забезпечення Миколаєва питною водою «по швидкому варіанту» — питна вода має бути до літа 2025 року. Уряд уже схвалив відповідну програму.