На Херсонщині планують за рік обладнати ще 14 підземних лікарень

Підземні лікарні На Херсонщині. фото: Facebook-сторінка міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка

На Херсонщині до кінця 2025 року хочуть збудувати ще чотирнадцять медзакладів, які знаходитимуться в укриттях.

Про це на пресконференції повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, повідомляє місцеве видання «Мост».

За його словами, такі підземні лікарні будуть розташовані не тільки у Херсоні, але і в громадах області.

«Зараз напрацьовані проєктні рішення по чотирнадцяти лікарнях, і разом із державною підтримкою ми точно реалізуємо це», — зазначив Олександр Прокудін.

Зазначимо, що станом на лютий, на правобережжі Херсонщини облаштували сім підземних лікарень. Там проводять операції та реанімаційні заходи, лікують інфекційних хворих. Загалом в області працюють 135 закладів охорони. У 18 лікарнях є стаціонарні відділення.

Раніше повідомлялося, що У закладах охорони здоровʼя Херсонщини працюють понад 700 лікарів та 1,6 тисячі медпрацівників. Однак в регіоні нестача нейро- та судинних хірургів, травматологів та анестезіологів.

Нагадаємо, що у січні 2024 року росіяни обстріляли лікарню в Херсоні. Внаслідок атаки постраждали троє медпрацівників та ще одна людина. Також один із медичних закладів постраждав у лютому минулого року.