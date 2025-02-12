У Миколаєві планують відправити на відпочинок в гори дітей пільгових категорій: на це витратять ₴8,2 млн

Діти їдуть на відпочинок з Миколаєва. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві планують витратити 8,2 мільйона гривень на відпочинок в горах 424 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Наразі шукають організатора відпочинку.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

У тендерній документації вказано, що заклад оздоровлення та відпочинку має розташовуватись в гірських районах Закарпатської області. За 8 мільйонів 201 тисяча 593 гривень виконавчий комітет Миколаївської міської ради закуповує організацію відпочинку для 424 дітей. Вони відпочиватимуть 14-денну зміну. Послуги з відпочинку мають надати до 15 вересня 2025 року.

Скриншот тендеру з ProZorro

Переможець тендеру має укомплектувати групи дітей, організувати перевезення та оплатити послуги відпочинку. Вказується, що переможець тендеру має:

забезпечити перевезення організованих груп дітей супроводом уповноваженими підрозділами Національної поліції (у випадках передбачених чинним законодавством);

придбати проїзні документи;

надати інформацію щодо відповідального працівника дитячого закладу з питань комунікації по організації перевезення дітей та інших питань з організації якісного відпочинку дітей;

забезпечити супровід дітей у дорозі кваліфікованими педагогічними та медичними працівниками;

забезпечити сухим пайком та водою дітей на зворотній шлях коштом дитячого закладу оздоровлення та відпочинку.

Наразі учасники подають тендерні пропозицію, аукціон проведуть 19 лютого.

Раніше повідомлялося, що у 2025 році на оздоровлення 1158 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, з бюджету Миколаївської міської ради планують виділити 22,3 мільйона гривень. У 2024 році на оздоровлення 515 дітей з бюджету Миколаєва було виділено 8,5 мільйонів гривень. Тобто, у 2025 році кількість дітей, яких планують оздоровити, зросте більш ніж у два рази.