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У колцентрі «1588» автоматично закриватимуть скарги миколаївців, що «висять» більше року

У Миколаєві автоматично закриватимуть скарги містян, які на відпрацюванні понад рік. Фото: pixabayУ Миколаєві автоматично закриватимуть скарги містян, які на відпрацюванні понад рік. Фото: pixabay

У Миколаєві автоматично зніматимуть з розгляду скарги містян, які надходять на колцентр за номером 1588 та «висять» на відпрацюванні понад рік.

Про це на засіданні виконкому у середу, 12 лютого, повідомив заступник директора Департаменту ЖКГ міської ради Ігор Набатов, пишуть «МикВісті».

За рішенням виконкому, електронні картки звернень зберігаються протягом одного року з моменту формування такої картки. Після цього їх видалятимуть. Ігор Набатов зазначив, що звернення можуть повторно подати містяни, але вони вже реєструватимуться як нові.

«Треба вирішити питання щодо звернень, які більше року знаходяться на відпрацюванні і при цьому можливо вже є неактуальними. Для того, щоб статистика не розширювалась щодо необроблених звернень громадян, прийнято питання, що ті рішення, які знаходяться на відпрацюванні понад рік і не має підтвердження актуальності цих питань, вони фактично знімаються. У випадку, якщо людина звертається повторно з того чи іншого питання, то таке звернення може бути встановлено на додатковий контроль відповідним виконавчим органом та комунальним підприємством», — пояснив Ігор Набатов.

Зазначимо, що термін розгляду звернень встановлюється автоматично згідно з класифікатором із визначеним по кожному виду питання строком (аварійний — 1 робочий день, короткостроковий — від 2 днів до 9 днів, середньостроковий — від 10 днів до 30 днів, довгостроковий — від 31 дня до 90 днів).

Нагадаємо, що у миколаївському мікрорайоні Варварівка місцеві жителі поскаржились на будівництво рекреаційного пункту «Лісовичок». Будівництво зупинили.

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