У будинки миколаївців, які відучора без тепла, запустили опалення
-
- Альона Коханчук
-
•
-
11:13, 21 лютого, 2025
-
«Миколаївська ТЕЦ» відновила теплопостачання до будинків містян, які відучора були відключені. Але сьогодні знову частина міста буде без тепла.
Про це повідомили у теплогенеруючій компанії.
Нагадаємо, що у місті сталась аварія в мережі ТЕЦ, через це без тепла залишились мешканці будинків за 49 адресами.
Водночас у п’ятницю, 21 лютого, через ремонтні роботи не буде тепла у будинках за наступними адресами:
- вулиця Гліба Бабіча (Декабристів): 105, 105а, 103
- вулиця 8-а Поперечна: 9, 1
- вулиця Євгена Лапчевського (Защука): 2а
- вулиця Шосейна: 83, 84, 105
Раніше повідомлялось, що Миколаївська ТЕЦ не зможе відновити зруйновану під час останньої атаки дронами електрогенерацію до кінця цього опалювального сезону.
Останні новини про: Миколаївська ТЕЦ