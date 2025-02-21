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У будинки миколаївців, які відучора без тепла, запустили опалення

Через ремонтні роботи не буде тепла у будинках миколаївців. Фото: Через ремонтні роботи не буде тепла у будинках миколаївців. Фото: "Миколаївська ТЕЦ"

«Миколаївська ТЕЦ» відновила теплопостачання до будинків містян, які відучора були відключені. Але сьогодні знову частина міста буде без тепла.

Про це повідомили у теплогенеруючій компанії.

Нагадаємо, що у місті сталась аварія в мережі ТЕЦ, через це без тепла залишились мешканці будинків за 49 адресами.

Водночас у п’ятницю, 21 лютого, через ремонтні роботи не буде тепла у будинках за наступними адресами:

  • вулиця Гліба Бабіча (Декабристів): 105, 105а, 103
  • вулиця 8-а Поперечна: 9, 1
  • вулиця Євгена Лапчевського (Защука): 2а
  • вулиця Шосейна: 83, 84, 105

Раніше повідомлялось, що Миколаївська ТЕЦ не зможе відновити зруйновану під час останньої атаки дронами електрогенерацію до кінця цього опалювального сезону. 

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