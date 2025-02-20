У Миколаєві через аварію на ТЕЦ частина міста без тепла: список адрес
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- Альона Коханчук
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9:36, 20 лютого, 2025
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У Миколаєві сталась аварія в мережі ТЕЦ. У четвер, 20 лютого, без тепла залишились мешканці за 49 адресами.
Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім та пресслужба «Миколаївської ТЕЦ».
Зазначається, що аварія сталась через нещодавні наслідки атак російських військ.
«Наслідки атаки РФ на підприємство продовжують впливати на систему теплопостачання. Для усунення аварії змушені тимчасово припинити теплопостачання», — зазначили у ТЕЦ.
Для проведення ремонтних робіт тепло вимкнули за адресами:
- вулиця Садова: 9, 11, 13, 15, 29а, 31а, 31/2, 46/1, 2, 3, 4, 5, 6, 48, 50
- вулиця Севастопільська: 41, 43, 43/1, 47, 47а
- вулиця Ігоря Бедзая (Чкалова): 58, 60, 62, 97, 99, 99а
- вулиця Центральний: 97
- вулиця Ковальська (Кузнецька): 58б, 58а, 58
- вулиця 2-а Слобідська: 71, 73, 75
- вулиця Погранична: 43, 43а, 45, 47, 47а, 78, 78а, 78б, 78г, 78в, 80, 69, 69а, 63а
- вулиця Громадянська: 42Б
- вулиця 1-а Слобідська: 74.
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Нагадаємо, що 19 лютого у Миколаєві також були проблеми з подачею тепла.
Раніше повідомлялось, що Миколаївська ТЕЦ не зможе відновити зруйновану під час останньої атаки дронами електрогенерацію до кінця цього опалювального сезону.
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