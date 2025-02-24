Екологічні збитки заповідників Херсонської області перевищили ₴225 мільярдів

Екологічні збитки заповідникам. Фото: Національний природний парк «Нижньодніпровський»

Війна завдала значної шкоди природно-заповідному фонду Херсонщини. За інформацією Державної екологічної інспекції Південного округу загальна сума збитків перевищує 225 мільярдів гривень.

Про це повідомляє Національний природний парк «Нижньодніпровський».

Вказується, що бойові дії призводять до руйнування природних екосистем, загибелі флори та фауни, а також пошкоджень заповідних територій, що мають важливе значення для збереження біорізноманіття.

«Станом на 1 лютого 2025 року загальний обсяг завданих збитків територіям та об’єктам природно-заповідного фонду Херсонської області перевищує 225 мільярдів гривень. Загальна сума збитків, спричинених довкіллю України внаслідок російської агресії, перевищує 70 мільярдів доларів США. Зафіксовано понад 6 500 екологічних злочинів», — йдеться у повідомленні.

Найбільших втрат зазнали:

Земельні ресурси: понад 27,9 мільярда доларів США.

Атмосферне повітря: понад 17,7 мільярда доларів США.

Лісове господарство зазнало збитків майже на 26 мільярдів доларів США.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині розлив рослинної олії в ґрунти та акваторію Бузького лиману завдав збитків екології на 45 мільйонів гривень.